C-LM financiará 560 proyectos sociales en 2026 con 20,5 millones procedentes del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al año 2025, que ascenderá a 20,5 millones de euros para financiar 560 proyectos de interés social, que se ejecutarán en el próximo año 2026.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, haciendo hincapié en el incremento de 3,5 millones de euros sobre la cuantía dedicada en la convocatoria del año pasado.

De igual modo, ha querido subrayar un "dato significativo" como es que Castilla-La Mancha ejecute "el cien por cien de los fondos asignados directamente a proyectos sociales".

"Es decir, el cien por cien de los 20,5 millones de euros van destinados a proyectos reales que se traducen en oportunidades, en inclusión, en accesibilidad, en acompañamiento a miles y miles de personas. No pasa así en todas las comunidades autónomas", ha sostenido.

Asimismo, ha puesto el foco en que, desde que la región asumió la gestión de estos tributos en el año 2017, la evaluación de la convocatoria ha sido "muy favorable y positiva", pasando de los 9 millones de euros que se gestionaban entonces, a los 20,5 de la convocatoria de este año.

Esta convocatoria, ha señalado la consejera, se ha dividido en ocho líneas, dedicadas concretamente a inclusión voluntaria de participación, infancia y familia, promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, personas mayores, discapacidad y accesibilidad, jóvenes, igualdad de género y prevención de la LGTBIfobia y, finalmente, la dedicada a atención a la vulnerabilidad social derivada de enfermedades, categoría esta última en la que se centralizarán los proyectos de salud mental.

A través de estas ocho líneas se financian programas dedicados a materias como el acompañamiento, la inserción sociolaboral, la atención residencial, el envejecimiento activo, la accesibilidad universal, la igualdad o los programas para la juventud.

De todas ellas, la línea que más proyectos concentra es la dedicada al voluntariado y la inclusión social, que es, en palabras de la consejera, la que más dotación presupuestaria tiene "y también la que tiene proyectos más variados para poder trabajar la inclusión sociolaboral".

Otra de las líneas que la consejera ha considerado "altamente importante" es la de infancia y familia, en unos momentos donde quieren "seguir reforzando todos los proyectos que son de atención a la infancia" y que van dedicados a combatir el acoso y el bullying, además de otros "importantes" de sensibilización, ayuda y acompañamiento a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la crianza de sus hijos y que "necesitan apoyo de estos proyectos de intervención para poder desarrollar su parentalidad".

En todo caso, ha defendido que todas las líneas son "fundamentales" y ha citado otra como la de la vulnerabilidad social derivada de la salud, que en los últimos años ha tenido un "incremento presupuestario importante" y que da respuesta a "proyectos fundamentales que tratan de la salud mental, un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos".

Bárbara García Torijano ha destacado además que Castilla-La Mancha es "una de las primeras" comunidades autónomas en poner en marcha esta convocatoria y lo ha hecho "acortando los plazos de publicación de la resolución en 15 días respecto al año 2024", con el compromiso de "agilizar" estos trámites y hacer una "poda" de trámites para facilitar a las entidades del Tercer Sector efectuar su solicitud y tener la resolución "en tiempo y forma".

La consejera asegura que la convocatoria ha sido "un auténtico éxito" tras recibir 825 solicitudes, presentadas por 351 entidades sociales, de las que 40 concurrían por primera vez a esta convocatoria en la que, finalmente, se han seleccionado 560 proyectos.

García Torijano ha opinado que estas cifras demuestran la "vitalidad" del Tercer Sector castellanomanchego, lo que va a conseguir que a través de esta convocatoria la región sea "una comunidad autónoma cada vez más innovadora, con mayor capacidad de transformación social".