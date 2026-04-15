C-LM lanza las Agendas Comunitarias en Atención Primaria para reforzar la participación ciudadana en salud

Actividad de salud comunitaria. - JCCM

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad da un paso decisivo en la implementación de la Estrategia Regional de Salud Comunitaria mediante el despliegue progresivo de las Agendas Comunitarias en los equipos de Atención Primaria, como una herramienta clave para reforzar la orientación comunitaria, impulsando un modelo que promueve la participación ciudadana para mejorar la salud y el bienestar de toda la población

La Estrategia Regional se alinea con el Plan de Salud de Castilla-La Mancha H3.0 en dos de sus dimensiones, Salud Participativa y Salud Preventiva, que sitúa a la salud y el bienestar de la ciudadanía como prioridad, a través de un modelo participativo y proactivo para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en el entorno vital de las personas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Desde la Comisión Regional de Salud Comunitaria, participada por profesionales de los equipos de Atención Primaria de todas las gerencias y de un núcleo de expertos como grupo coordinador, se trabaja intensamente para que las y los ciudadanos puedan tener a su disposición actividades de salud comunitaria ordenadas en agendas y adaptadas a sus necesidades y a la realidad de su entorno, facilitando su participación e implementación en cada territorio mediante las actuaciones necesarias para planificar, registrar y coordinar actividades orientadas a fomentar la participación activa de la ciudadanía en la identificación y abordaje de problemas de salud.

Asimismo, se pretende promover el trabajo intersectorial y colaborativo con recursos municipales, asociaciones y agentes sociales y, de esta forma, visibilizar y dinamizar los activos para la salud presentes en cada Zona Básica de Salud.

Las Agendas Comunitarias incluyen la orientación y actuaciones comunitarias del equipo de Atención Primaria y las iniciativas de promoción de la salud y el trabajo en red con recursos y entidades locales poniendo a disposición de la ciudadanía la información sobre las actividades de salud comunitaria en su entorno.

Profesionales de los equipos de Atención Primaria de todas las Gerencias han definido y organizado para la ciudadanía un panel de 277 actividades de salud comunitaria para llevar a cabo en sus centros de salud y consultorios locales en relación a los temas de alimentación saludable, ejercicio físico y bienestar emocional. Estas se encuentran ya disponibles, con información y aspectos de interés necesarios para su desarrollo, para que las y los ciudadanos las conozcan y participen en aquellas que más se ajusten a sus necesidades y preferencias en el portal institucional de la Junta.

Adicionalmente, profesionales de los equipos de Atención Primaria pueden recomendarlas en el transcurso de las consultas asistenciales de los centros, desde su estación de trabajo y a través de la historia clínica, cuando lo consideren de interés para el paciente.

El avance de las Agendas Comunitarias permitirá dar continuidad a iniciativas saludables ya consolidadas en la región, como los programas 'CLM con+Vida', '7000PasosX' y la coordinación con Mesas Intersectoriales de Salud en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.