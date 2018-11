C-LM pide a Murcia "sentido común" porque Gobierno decide sobre trasvase "con criterio técnico"

Actualizado 28/11/2018 13:33:19 CET

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha pedido al presidente de la Región de Murcia, Javier López Miras, y a los regantes del Levante "sentido común" en las conversaciones en torno al agua y ha defendido que el Ministerio para la Transición Ecológica está tomando sus decisiones con respecto al trasvase Tajo-Segura "con un criterio técnico".

García Élez, a preguntas de los medios durante la reunión que ha mantenido en Toledo con el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se ha pronunciado así ante la reunión que López Miras va a mantener este miércoles con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y después de que el Círculo por el Agua, que representa los intereses de los regantes de Alicante, Murcia y Almería, diera un ultimátum a la ministra para que corrigiera el "dislate" que supone para ellos la anulación por parte de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de la transferencia de 20 hectómetros cúbicos previstos para noviembre y la autorización del envío de 7,5 hectómetros cúbicos con destino exclusivo a abastecimiento humano.

La consejera ha lamentado estas declaraciones del Círculo por el Agua, afirmando que "poco tienen que ver con el tono democrático" ya que, a su juicio, no se puede "hablar de imposiciones e intentar manipular determinadas decisiones que se hayan tomado desde un punto de vista técnico", insistiendo en pedir a Murcia que "no pierda ese tono democrático y acepte esas decisiones técnicas que hace unos meses valían y ahora no valen".

"¿Por qué aplaudían las decisiones que se habían tomado hace unos meses desde un punto de vista técnico y ahora, porque ese trasvase ha sido de 7,5 hectómetros, ya lo ven mal?", se ha preguntado la responsable regional de Fomento, que ha insistido en que espera que Ribera "mantenga su posición como la ha mantenido hasta ahora, algunas veces con unas decisiones que no han gustado a Castilla-La Mancha".

Del mismo modo, se ha mostrado contraria a hablar de "ninguna guerra, y menos de una guerra del agua" y ha reiterado que lo que quiere el Gobierno castellano-manchego es que se tomen "decisiones justas", recordando que los regantes del Levante "están regando con agua que sale de aquí y que nuestros regantes están pagando a un precio superior al que están pagando ellos allí".

Asimismo, ha considerado que las regiones del Levante tienen que llevar a cabo "una reestructuración de sus cultivos" para "adaptar lo que cultivan a lo que tienen". "Estaría muy preocupada si fuera consejera de una región que está poniendo su crecimiento solo en base a una tubería".