C-LM pone a punto la calefacción en los centros de cara al arranque de las clases este jueves

Archivo - Colegio, clase, aula, infantil, escolar - JCCM - Archivo

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ya ha puesto a punto los sistemas de calefacción de los colegios e institutos de la región en los días previos al inicio de curso, en los que se han registrado bajas temperaturas, sin que el Gobierno regional haya contabilizado ninguna incidencia reseñable.

Así lo ha trasladado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles, para presentar la temporada 'Primavera 2026' y 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.

El lunes 5 de enero, las delegaciones provinciales comunicaron a los centros las medidas de coordinación respecto al encendido de calefacciones como paso previo a la incorporación de alumnado y profesorado este jueves 8 de enero.

Tras el trabajo de operarios de los ayuntamientos y personal laboral de los institutos no se ha registrado ninguna incidencia importante.

En todo caso, Pastor ha señalado que desde su departamento estarán atentos a la jornada del día de hoy para supervisar los sistemas de calefacción por si pudiera surgir cualquier imprevisto.