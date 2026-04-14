C-LM publica este miércoles subvenciones por un valor de 1,3 millones para los centros tecnológicos de la región

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una visita al Centro Tecnológico de Actividades de la Construcción (NOTIO). - JCCM

TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 15 de abril, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la segunda convocatoria de ayudas dirigida a los centros tecnológicos de la región. Estas ayudas se enmarcan en el Programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027 y tienen como objetivo fomentar el desarrollo tecnológico y la participación en actividades de I+D+I.

Podrán beneficiarse los centros tecnológicos radicados en la Comunidad Autónoma que formen parte de la Federación de Entidades de Innovación de Castilla-La Mancha (Fedicam), tal y como ha informado la Junta en un comunicado.

La convocatoria contempla tres modalidades de apoyo: proyectos de investigación aplicada o innovación, programas de actuaciones no económicas de respaldo a la I+D y programas de capacitación del sector productivo.

Cuenta con una dotación total de 1.300.000 euros, distribuida entre los años 2026, 2027 y 2028, con una subvención máxima de 600.000 euros por centro tecnológico. Además, hasta el 85% de los costes subvencionables podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación oficial.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una visita que ha realizado al Centro Tecnológico de Actividades de la Construcción (Notio), ubicado en la ciudad de Toledo. En la visita ha estado acompañado de la directora de la Agencia de Investigación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano.

En su intervención, Amador Pastor ha señalado que los proyectos de Notio demuestran el valor de la I+D aplicada para modernizar el sector de la construcción, impulsando sostenibilidad, innovación y competitividad. "Integran economía circular, eficiencia energética y nuevas tecnologías con impacto directo en las pymes. Además, contribuyen a la descarbonización y al desarrollo económico de Castilla-La Mancha.

Los proyectos que desarrolla Notio se centran principalmente en la innovación aplicada al sector de la construcción, con un fuerte enfoque en sostenibilidad, eficiencia energética y competitividad empresarial. Entre los más destacados se encuentran iniciativas como Cer4frost, orientada a mejorar la resistencia y sostenibilidad de materiales cerámicos incorporando residuos reciclados; Sustainfloor, que desarrolla pavimentos sostenibles capaces de generar energía a partir del tránsito peatonal; y NEXT-CER, que impulsa nuevos sistemas de fachada cerámica de alto valor añadido para acceder a mercados más exigentes.

Además, el centro impulsa programas de diagnóstico y formación para el sector, identificando necesidades tecnológicas y capacitando a profesionales en ámbitos como la economía circular o la eficiencia energética.

A nivel internacional, participa en proyectos estratégicos como LIFE i-LiBIM, centrado en la adaptación climática de ciudades históricas, o Cecom4pv, que integra energía fotovoltaica en materiales cerámicos tradicionales. Todo ello se complementa con líneas de trabajo en digitalización, inteligencia artificial y construcción industrializada, con el objetivo de trasladar la I+D al tejido productivo y mejorar la competitividad de las pymes regionales.

IMPORTANCIA DE LAS AYUDAS PÚBLICAS

Amador Pastor ha aprovechado su presencia para poner en valor la recuperación, en el año 2023, de las ayudas a los centros tecnológicos de Castilla-La Mancha: una línea de subvenciones que está mejorando la innovación tecnológica y empresarial, cohesionando el ecosistema regional y mejorando los indicadores de I+D, mediante actividades como la contratación de proyectos y servicios por parte de empresas o las actividades relacionadas con la propiedad industrial y con la contratación de personal investigador.

En este contexto, y tras reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer, la región se sitúa por encima de otras como Madrid, Extremadura o Aragón (periodo 2021-2023) en destinar ayudas en concurrencia competitiva financiadas por las comunidades autónomas a los centros tecnológicos.