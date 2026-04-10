C-LM refuerza la atención al párkinson con 165 nuevas plazas Sepap en la provincia de Albacete

Foto de familia del acto en La Roda con motivo del Día Mundial del Parkinson. - JCCM

ALBACETE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado la red pública de Sepap en la provincia de Albacete, que incorporará 165 nuevas plazas y nuevos servicios en municipios como Hellín y Fuensanta.

Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita al centro Cirenc de La Roda, en el marco de los actos regionales con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril, donde ha estado acompañada por el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez; el alcalde de la localidad, Juan Ramón Amores; y el presidente de la Asociación de Parkinson de La Roda-Cirenc, Pedro López Fernández, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La consejera ha subrayado que "en 2026 hemos querido hacer un refuerzo especial, incrementando en cerca de un millón de euros la financiación y ampliando las plazas en todas las provincias. En el caso de Albacete, esto se traduce en 165 nuevas plazas de SEPAP, un programa que trabaja la prevención, la autonomía personal y contribuye a que las personas con enfermedades neurodegenerativas puedan mantener su calidad de vida".

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA

Durante la visita, la consejera ha puesto en valor el modelo de atención que se desarrolla en Castilla-La Mancha que combina el crecimiento de recursos con una mejora en la cercanía y la calidad de la atención. En este sentido, ha destacado que la red pública de Sepap supera ya las 6.000 plazas en toda la región, con una inversión de 8, 2 millones de euros, consolidándose como un sistema pionero en el ámbito nacional.

Además, ha señalado que este modelo se apoya en la colaboración con el Tercer Sector, con un incremento del 50 por ciento en los proyectos de párkinson financiados a través del IRPF, en el marco de una convocatoria regional dotada con más de 17 millones de euros, lo que permite reforzar la intervención social y sanitaria en toda la comunidad autónoma.

En la provincia de Albacete existen ya 545 plazas Sepap vinculadas a entidades de párkinson, lo que consolida una red de atención especializada y de proximidad en el territorio y se apoya en la colaboración con el Tercer Sector.

La ampliación prevista permitirá reforzar esta cobertura, especialmente en el medio rural, garantizando una atención más cercana, accesible y adaptada a las necesidades de las personas, en línea con el modelo de promoción de la autonomía personal que impulsa el Gobierno regional.

CASTILLA-LA MANCHA AVANZA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ELA

La consejera ha destacado que la Ley ELA se está aplicando con normalidad en Castilla-La Mancha, con la priorización de los procedimientos para agilizar la atención a las personas.

Asimismo, ha anunciado la apertura del proceso de información pública de un proyecto de decreto que regulará el nuevo grado III+, en el que se definirán el procedimiento, los plazos, las prioridades y las cuantías a asignar.

Este paso permitirá seguir avanzando en la atención a las personas en las fases más avanzadas de la enfermedad, en el marco del desarrollo normativo estatal. "Es importante que sigamos trabajando y avanzando en este sentido. Tenemos que dar respuesta a estas necesidades y desde Castilla-La Mancha lo estamos dando", ha señalado.

Por último, ha subrayado que este desarrollo se está abordando con prudencia, garantizando la seguridad jurídica, y ha indicado que el análisis de otros procesos distintos de la ELA continúa en fase de estudio.

ACTOS CONMEMORATIVOS Y VISITA A RECURSOS

En el marco de la jornada, la consejera ha participado en los actos organizados, que han incluido distintas actividades de sensibilización y participación. Entre ellas, se ha procedido a la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial del Parkinson, dando visibilidad a las personas afectadas y a sus familias.

En este contexto, la consejera ha puesto en valor el papel del movimiento asociativo y las familias en la atención a las personas con párkinson, destacando su labor de acompañamiento, intervención terapéutica y apoyo. En Castilla-La Mancha se estima que alrededor de 7.500 personas conviven con la enfermedad de Parkinson, una realidad que también tiene una importante presencia en la provincia de Albacete.