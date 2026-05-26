C-LM registra en mayo un total de 409.048 pensionistas, un 2,25% más que hace un año

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado este mes de mayo un total de 409.048 pensionistas, un 2,25% más que hace un año, situándose la pensión media en 1.287,58, a 83,13 euros de la estadística nacional.

Guadalajara es la provincia con la pensión media más alta de la región, con 1.452,55 euros, mientras que Toledo es la que presenta mayor número de perceptores, hasta 130.092.

En la región un total de 49.696 personas percibieron una pensión por incapacidad permanente, cuya media se sitúa en 1.162,25 euros; mientras que 247.165 la cobraron por jubilación, siendo la media de 1.483.10 euros.

Por viudedad hay un total de 94.992 pensionistas, situándose en 972,21 euros la media, y por orfandad, 14.544, remunerada con 550,36 euros de media. En favor de familiares cobran una pensión un total de 2.651 personas de la región, con una media de 753.13 euros,

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

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