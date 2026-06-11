C-LM se reunirá el 22 de junio con el Ministerio de Hacienda para hablar de su modelo de financiación autonómica

Archivo - El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se reunirá el lunes 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda para hablar de financiación autonómica en una reunión bilateral, en la que la Comunidad Autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Un principio que "significa que todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o con independencia de la capacidad económica o la capacidad tributaria que tengan los territorios, todos tenemos derecho a recibir los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad", ha incidido en declaraciones a los medios en Toledo antes de la clausura la Jornada Autonómica de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo.

"El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios".

Ruiz Molina, quien ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, "fundamentalmente para que la reunión sea más productiva".

"Solamente contamos con un PowerPoint" que es el que tienen los medios de comunicación, ha dicho, considerando que "técnicamente nos merecemos algo más de documentación", fundamentalmente "las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027", ha señalado.