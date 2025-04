C-LM reunirá el 23 abril a la Comisión Técnica Regional para abordar la violencia en deporte escolar y proponer medidas

CIUDAD REAL, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha avanzado que, con el fin de seguir potenciando el desarrollo positivo de los jóvenes que participan en el campeonato regional, el día 23 de abril se va a reunir la Comisión Técnica Regional, para analizar las incidencias más frecuentes en materia de violencia en las competiciones escolares del programa y presentar una serie de medidas que ayuden a concienciar a deportistas, entrenadores y especialmente aficionados sobre las conductas esperadas y deseadas para el normal desarrollo de las competiciones.

Yuste, que ha asistido al Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar en la modalidad de judo, que ha tenido lugar en el pabellón municipal de Pedro Muñoz, de la provincia de Ciudad Real, ha asegurado que "es importante destacar que el comportamiento del público en la grada de un partido de deporte escolar es crucial para crear un ambiente positivo y de apoyo tanto para los deportistas, técnicos y jueces/árbitros", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la jornada de este sábado se ha puesto el broche final a la competición, dentro del programa 'Somos deporte 3-18'. Esta modalidad comprende un total de cinco jornadas, tres de las cuales están dirigidas a las categorías sub 15 y sub 18, y dos para las categorías sub 11 y sub 13, la cual concluye este sábado. Posteriormente, los mejores judokas de la región competirán en el campeonato de España de selecciones autonómicas, que este año se celebra en Huesca los días 26 y 27 de abril.

En esta edición del campeonato regional de judo han participado un total de 1.068 escolares, siendo 690 chicos y 378 chicas.

Carlos Yuste se ha congratulado de participar en este encuentro, al tiempo que ha felicitado los vencedores. "Sois un ejemplo para muchos alumnos y alumnas de vuestra edad y el mejor escaparate del futuro del deporte de nuestra región", ha aseverado.

El director general ha felicitado igualmente a la organización por el desarrollo "perfecto y ordenado" del campeonato y en este sentido ha recordado que el Gobierno regional ha destinado mas de 70.000 euros para poner a punto la pista cubierta de la localidad.