C-LM se suma al Día Mundial del Medio Ambiente 2026 con una mirada hacia el futuro

Archivo - Actividad del programa ambiental. - JCCM - Archivo

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 2026. Para ello, ha organizado un amplio programa de actividades gratuitas de educación ambiental en las cinco provincias de la región.

La edición de este año, alineada con las directrices del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pone el foco en la urgencia de acelerar una acción climática real y transformadora, según ha informado la Junta por nota de prensa. El objetivo va más allá de la reducción de emisiones, apostando por impulsar cambios profundos en los sistemas económicos, energéticos y sociales que permitan construir un futuro más resiliente y sostenible.

En este contexto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que "Castilla-La Mancha vuelve a implicarse activamente en esta efeméride internacional porque es imprescindible pasar de la concienciación a la acción. Cada gesto cuenta, pero también lo hacen las políticas públicas que estamos desarrollando para proteger nuestros ecosistemas y avanzar hacia una región más sostenible". Asimismo, ha subrayado que "queremos acercar a la ciudadanía, especialmente a las familias, herramientas y conocimientos que les permitan comprender mejor los retos climáticos y formar parte de la solución".

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio desde 1973 y constituye una plataforma global para sensibilizar y fomentar la acción ambiental. La campaña internacional de 2026, bajo el lema #PorElClimaYa, hace un llamamiento a acelerar la respuesta frente a la emergencia climática global.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN FAMILIA: 'EL CRONISTA DEL TIEMPO'

Como actividad central, la Consejería ha diseñado el juego de escape ambiental 'El Cronista del Tiempo', una propuesta educativa dirigida a público familiar que tiene como objetivo sensibilizar de manera participativa sobre el cambio climático.

La actividad plantea un viaje al año 2070, donde las personas participantes serán guiadas por un personaje que les retará a colaborar para salvar el planeta. A través de cuatro pruebas, las familias abordarán cuestiones clave como el estado de la biodiversidad, la huella hídrica, el riesgo de incendios forestales y la descarbonización. Superados los retos, deberán completar un "Protocolo de Restauración Ambiental" que simboliza su contribución a la acción climática.

Este escape room ambiental se desarrollará este próximo sábado 6 de junio en el Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete; Centro Provincial de Educación Ambiental "El Chaparrillo" (Ciudad Real); Centro de Investigación Agroforestal Albaladejito (Cuenca); Parque Municipal José Antonio Ochaíta de Jadraque (Guadalajara) y en el Vivero Central de Toledo.

Además, la programación se completa con acciones educativas impulsadas por los agentes medioambientales y el dispositivo INFOCAM, acercando su labor diaria a la ciudadanía.

ACTIVIDADES EN ESPACIOS NATURALES: PROGRAMA 'VIVE TU ESPACIO'

Paralelamente, entre los días 4 y 7 de junio, el programa 'Vive tu Espacio' ofrecerá una amplia agenda de actividades gratuitas en los espacios naturales de Castilla-La Mancha, dirigidas a todos los públicos.

Entre las propuestas destacan rutas interpretadas por los parques naturales centradas en la flora, fauna y valores geológicos del territorio; talleres de fotografía de naturaleza, para aprender a captar la biodiversidad de forma respetuosa; observación astronómica, fomentando el conocimiento del cielo nocturno en entornos protegidos; jornadas temáticas mineras y geológicas, que permiten descubrir la historia del paisaje; actividades familiares de educación ambiental, adaptadas a diferentes edades e itinerarios guiados sobre prevención de incendios y cambio climático, vinculados al trabajo del dispositivo Infocam.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y RECOGIDA DE 'BASURALEZA'

Asimismo, Castilla-La Mancha se suma a las iniciativas de voluntariado ambiental con acciones de recogida de residuos en espacios naturales, dentro del proyecto Libera. Estas actividades se desarrollarán en enclaves como las Lagunas de Ruidera (Albacete), Alto Tajo (Guadalajara), Calares del Mundo y de la Sima (Albacete) y Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real).

Como incentivo a la participación, se sortearán prismáticos y publicaciones sobre espacios naturales entre quienes colaboren en las recogidas.