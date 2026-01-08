C-LM ultima su Plan Estratégico de Ganadería Extensiva con previsión de presentarse en próximas semanas

Visita al Cersya. - JCCM

CIUDAD REAL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ultima el Plan Estratégico de Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha, "un documento clave para orientar las líneas de actuación del sector en los próximos años". La previsión es que se pueda presentar públicamente en las primeras semanas de este año.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que este plan es el resultado del trabajo conjunto con el sector, durante su visita en Valdepeñas al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal.

Asimismo, ha señalado que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha mantenido recientemente una reunión con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de Cooperativas Agroalimentarias y del conjunto del sector, a quienes se les ha presentado las líneas maestras de este plan y sus medidas de actuación para que puedan realizar sus aportaciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

"La ganadería es un pilar de Castilla-La Mancha, clave para el empleo, la fijación de población y la sostenibilidad del medio rural", ha señalado el vicepresidente segundo.

Castilla-La Mancha es la segunda región en ovino y caprino extensivo. La región cuenta 2,2 millones de ovejas, 320.000 cabras y medio millón de reses de vacuno; y es líder nacional en gallinas ponedoras, lo que supone un 25 por ciento del total, ha informado la Junta en nota de prensa.

ENFERMEDADES

Por ello, José Manuel Caballero ha destacado un incremento de las inversiones en 2026 para hacer frente a la amenaza animal en forma de enfermedades, que preocupa a los ganaderos.

"Vamos a crecer en un 185% el presupuesto destinado a este fin, estamos hablando de 5,7 millones de euros, porque somos muy consciente que el pasado año ha sido muy duro para el sector ganadero desde el punto de vista de las enfermedades animales, por lo que es importante actuar con rapidez y prevenir, para que esto no suponga una pérdida en términos económicos para el ganadero".

Ha explicado que este refuerzo presupuestario tiene como objetivo ayudar a los ganaderos a hacer frente a enfermedades emergentes como la EHE, la lengua azul o la tuberculosis bovina.

Caballero ha recordado que se han destinado cerca de 850.000 euros a la compra de 700.000 dosis de vacuna para proteger al sector ganadero frente a la lengua azul.

Además, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acabado el año con diferentes medidas de apoyo al sector ganadero como el encargo a TRAGSATEC para la realización del servicio técnico para la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en la Comunidad de Castilla-La Mancha durante los años 2026 y 2027.

A lo que se suma la aprobación del decreto por el que se establece la concesión directa de una subvención de carácter excepcional a las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de pequeño tamaño.

El objetivo, como ha explicado, es compensar las dificultades económicas experimentadas durante los años 2024 y 2025.

En total, en 2025, el Gobierno regional ha destinado más de dos millones de euros en ayudas para las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.

Asimismo, ha hecho referencia a la reciente convocatoria de las subvenciones al control del rendimiento lechero en Castilla-La Mancha, con un importe de 300.000 euros.

Además, ha mencionado las ayudas dirigidas a los ganaderos de extensivo para paliar los daños por ataques de necrófagas y de lobo con un incremento de las primas del 30 por ciento.

CENTRO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL

José Manuel Caballero ha desgranado esta apuesta inversora del Gobierno regional por la salud animal en una visita al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal, situado en Valdepeñas, en la que ha estado acompañado por la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, y el alcalde de la localidad, Jesús Martín.

"Este centro y sus profesionales son un buen ejemplo de la excelencia por la que apostamos y de la importancia de invertir y reforzar la investigación en todas las áreas".

Al mismo tiempo, el vicepresidente segundo ha asegurado que desde el Gobierno regional "somos muy conscientes de que hay una amenaza también con el cambio climático".

Ha puesto en valor que "una de las investigaciones que se están haciendo aquí es ver cómo las ovejas se adaptan al cambio climático, que es una realidad evidente, innegable y que tiene un efecto negativo".

Asimismo, ha incidido en el trabajo que el Gobierno de García-Page está haciendo en las instituciones europeas para defender el bienestar y la rentabilidad de quienes se dedican al sector ganadero en el medio rural y para protegerles de la incertidumbre económica internacional.

REGULACIÓN PARA MAESTROS QUESEROS

De su lado, el alcalde ha solicitado la regulación de una formación para maestros queseros en Valdepeñas. Así, ha recordado que el mejor queso del mundo es el manchego, según los expertos, porque está elaborado con una leche muy particular como es el de la oveja manchega, que se lleva investigando en Valdepeñas desde los años 30 a través de este centro, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Sin embargo, ha subrayado que hay una carencia en profesionales del sector. "Nos sigue faltando una mano de obra específica que sepa elaborar ese queso, tenemos muy buenos maestros queseros, pero también es verdad que no tienen una titulación académica que lo acredite porque no está regulado de una manera docente", ha afirmado.

A la petición hecha pública por el alcalde se suma el acuerdo plenario, aprobado por una unanimidad el pasado lunes, por el cual la corporación municipal apoyaba la implantación del curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Tecnología y Gestión Quesera del IES Gregorio Prieto.