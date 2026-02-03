Localizados los tres autores de un robo con violencia con arma blanca cometido en Hellín en diciembre

Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press

ALBACETE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a tres personas como presuntos responsables de un robo con violencia que tuvo lugar el pasado mes de diciembre y fruto del cual se registraron dos víctimas con lesiones por arma blanca.

Los hechos se produjeron durante la madrugada, cuando los autores asaltaron a una pareja que circulaba en su vehículo. Fracturaron la ventanilla trasera del vehículo para conseguir que detuvieran la marcha y acto seguido comenzaron a agredirles entre los tres.

Uno de los autores del robo llevaba un arma blanca con la que les provocó diversas lesiones a ambas víctimas. Aprovechando la confusión y la indefensión de la pareja, les sustrajeron diversos enseres, así como 800 euros en efectivo y el teléfono personal de una de las víctimas.

Varios vecinos que presenciaron el hecho socorrieron a las víctimas, una de las cuales fue ingresada en el Hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La investigación de la Policía Nacional ha permitido identificar a los tres autores del robo, quienes fueron localizados y detenidos en diferentes localidades de la provincia de Albacete y Jaén, contando con la colaboración de la Guardia Civil para la detención de uno de ellos.