Luz Gabás, José María Merino, José María Zavala y Ángela Banzas, en las Jornadas Literarias de Hellín de 8 a 12 de junio

Cartel de las 18 las Jornadas Literarias. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales y el Ayuntamiento de Hellín han organizado la decimoctava edición de las Jornadas Literarias, que se celebrarán del 8 al 12 de junio, con la presencia de los autores Luz Gabás, José María Merino, José María Zavala y Ángela Banzas.

Las Jornadas Literarias darán comienzo a las 20.00 horas en el Salón de Actos del MUSS --excepto la del miércoles 10, que se adelanta una hora--, donde se instalará un punto de venta de libros y habrá firma de ejemplares al finalizar cada una de las sesiones.

El lunes 8 de junio abrirá las Jornadas Luz Gabás, una de las escritoras más aclamadas y de mayor éxito de la literatura contemporánea en español, con una emocionante obra que destaca por sus grandes sagas familiares y su rigurosa narrativa histórica, y ganadora del prestigioso Premio Planeta.

El miércoles 10 de junio será el turno de José María Merino, miembro de la Real Academia Española, es uno de los referentes indispensables de las letras hispanas actuales, con una magistral producción que transita entre el mito, la memoria y la literatura fantástica, y ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas.

El jueves 11 será el turno de José María Zavala, autor polifacético, con una vibrante producción que transita entre los enigmas de la historia de España y la literatura e investigación espiritual, y creador de grandes fenómenos editoriales y cinematográficos.

Las jornadas concluirán el viernes 12 con Ángela Banzas, una de las narradoras más aclamadas y queridas de las letras hispanas actuales, con una vibrante producción literaria que fusiona el lirismo, la memoria colectiva y la investigación criminal, y creadora de historias absorbentes que han conquistado a miles de lectores. Fue finalista del Premio Planeta en 2025.

CONCURSO

Además, el Consistorio, según ha informado en nota de prensa, ha presentado una nueva edición del concurso organizado a través de los perfiles sociales de la Red de Bibliotecas, en el que se sortearán cuatro libros, uno por cada autor de las jornadas. El lunes 1 de junio la Red de Bibliotecas de Hellín publicará en sus perfiles de Facebook e Instagram cuatro imágenes correspondientes a los cuatro libros que se van a sortear.

Los participantes deberán dar a "me gusta" a la publicación y seguir los perfiles de la Red de Bibliotecas de Hellín en Facebook y en Instagram; y nombrar a un contacto en comentarios. El plazo para participar finaliza el domingo 7 de junio.

El sorteo se llevará a cabo el lunes 8 de junio. La Red de Bibliotecas se pondrá en contacto con los ganadores. Los premiados recogerán su ejemplar en el salón de actos MUSS el día de la intervención del autor del libro que hayan ganado.

La firma y dedicatoria del ejemplar se llevará a cabo al finalizar la sesión. Las bases completas del sorteo están en la página del evento.