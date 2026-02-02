Manos Unidas Toledo destinará 597.360 euros a financiar 13 proyectos en comunidades de África, Asia y América este año

Presentación de la campaña de Manos Unidas 'Declara la guerra al hambre' en la Archidiócesis de Toledo. - ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

TOLEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Manos Unidas ha presentado este lunes los proyectos que financiará este año 2026 con fondos reunidos en la Archidiócesis de Toledo. En total, la ONG sacará adelante un total de 13 intervenciones en países de África, América y Asia con un presupuesto total de 597.360 euros, trece intervenciones que son, en palabras del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, las "gotas en el océano" con las que la Archidiócesis "declara la guerra al hambre", lema de esta edición.

Así lo han desgranado este lunes en rueda de prensa, además del propio arzobispo, la delegada de Manos Unidas en Toledo, Ana María Gómez; y la directora del Conservatorio de Música 'Jacinto Guerrero', Adela Torres.

Ana María Gómez ha explicado que, en concreto, ocho de estos proyectos se realizarán en países de África, tres en América y los dos restantes en Asia, dentro de una campaña que, como es habitual en la organización, colaborará con las asociaciones que están sobre el terreno para alcanzar los objetivos más necesarios en las comunidades que recibirán la ayuda.

En concreto, los proyectos son 'Mejora de la educación infantil en la Escuela de San Gabriel de Mombele' en la República Democrática del Congo; 'Programa de educación integral para jóvenes de comunidades rurales en Honduras'; 'Integración de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en la Diócesis de Tánger', en Marruecos; y 'Acceso al agua en comunidades rurales de Loja', en Ecuador.

Asimismo, otras de las actuaciones que se llevarán a cabo serán 'Restablecimiento y fortalecimiento de servicios de salud en Tigray', en Etiopía; 'Formación para el empleo en centros sanitarios de población marginal en Bhilai', en India; 'Consolidación de residencia alimentaria en hogares rurales en PetionVille y Kenscoff', en Haití; y 'Acceso de mujeres pobres en Adigrat a oportunidades empresariales', también en Etiopía.

Finalmente, Manos Unidas pondrá en marcha los proyectos 'Mejora del acceso a la educación primaria en Makeni', en Sierra Leona; 'Mejora de la calidad educativa en barrio suburbano de Luena', en Angola; 'Acceso al agua potable en tres comunidades de la diócesis de Djougou, en Benín; 'Programa comunitario de atención y educación sanitarias en quince aldeas de Raisen, en India; y 'Creacionistas de actividades generadoras de ingresos para mujeres vulnerables de Inhassoro', en Mozambique.

Ana María Gómez ha recordado que en estos momentos hay en el mundo hasta 59 conflictos armados y ha insistido en que la misión de Manos Unidas es "romper el círculo" entre pobreza y conflicto, que causa "hambre, exclusión y el abandono de hogares y países". "La guerra lo destroza todo", ha apostillado.

ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

Además, la delegada de Manos Unidas en Toledo ha detallado que en los próximos días se llevarán a cabo distintas actividades para contribuir a la financiación de la organización y sus proyectos. Así, el día 5 tendrá lugar el 'Concierto de la Concordia', que se celebrará en el colegio Infantes de la capital regional con la actuación de los alumnos del Conservatorio 'Jacinto Guerrero'.

Al día siguiente, el 6 de febrero, se organizará la Cena del Hambre Arciprestal, una iniciativa en la que se entregará un pequeño bocadillo "cuyo significado es donar a Manos Unidas el importe de una cena".

Finalmente, el día 8, domingo, tendrá lugar la eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo auxiliar de la Archidiócesis, César García Magán, cuya colecta ha sido aprobada como imperada por la Conferencia Episcopal e irá íntegramente a la ayuda para llevar a cabo los proyectos.

De igual modo, durante estos días destaca la presencia en la ciudad de una misionera mercedaria que ha estado presente en la República Democrática del Congo y Méjico, lugares donde Manos Unidas ha realizado proyectos, y que acudirá a colegios y seminarios para dar testimonio de su presencia en esos lugares.

Por su parte, la directora del Conservatorio 'Jacinto Guerrero' ha agradecido a Manos Unidas que les permita colaborar en una "loable iniciativa para favorecer a la gente más desfavorecida". "Es un privilegio poder colaborar a través del 'Concierto de la Concordia'", ha aseverado.

Este es, además, ha reconocido, un momento "muy emotivo" para toda la comunidad educativa del conservatorio y para las familias, que "se implican en este concierto".

En el mismo se interpretarán piezas de distintos estilos y participarán las bandas y orquestas del Conservatorio, tanto las de los más pequeños como las de los mayores, y el coro de enseñanzas profesionales, destacando como novedad la participación en esta edición del coro de trombones.

VUELTA A LOS ORÍGENES

Finalmente, el arzobispo, encargado de cerrar la presentación, ha considerado que con esta campaña Manos Unidas vuelve "a sus orígenes", cuando fue creada por un grupo de "mujeres intrépidas" de la acción católica, algo "único de España".

Asimismo, ha definido los proyectos como "luminosos, de compromiso" y llevados a lugares donde la ayuda "realmente es más necesaria que nunca", unas iniciativas que "van a la raíz del hambre, donde a veces no hay agua ni servicios mínimos para vivir con la dignidad humana".

Cerro Chaves ha apuntado que el hambre y la pobreza son "heridas abiertas de la humanidad" y, ante este "drama", Manos Unidas tiene "una vocación de salir a los lugares" a intentar atajar estos problemas.

El arzobispo ha finalizado haciendo una "llamada a la responsabilidad y al compromiso de todos" poniendo como ejemplo esta labor "en los países más necesitados y pobres" y reiterando que, aunque los proyectos son "una gota en el océano", el océano "está formado por muchas gotas".