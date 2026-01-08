María Asunción Mateo Puig gana el Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa 'Camilo José Celá' 2025

La escritora María Asunción Mateo Puig. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora María Asunción Mateo Puig ha resultado ganadora del Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa 'Camilo José Celá' 2025 por su novela 'Las lunas que se han ido', una obra de marcado carácter introspectivo que aborda la memoria, la identidad y el paso del tiempo.

El jurado del premio, integrado por Ana García Lamparero, Beatriz Pérez Aranda y Javier Rioyo Jambrina, ha decidido por unanimidad conceder el galardón a la obra de María Asunción Mateo Puig, tras examinar las cinco seleccionadas como finalistas de entre las 55 presentadas a esta edición del concurso, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En 'Las lunas que se han ido', la autora construye el retrato vital de Inés Mena, una mujer que emprende un viaje en tren hacia la ciudad que abandonó años atrás con el propósito de recuperar su pasado y enfrentarse a su presente.

Durante el trayecto, la protagonista rememora momentos de su vida afrontando las dificultades y heridas que el tiempo le ha ido infringiendo. A través de una discontinuidad espacio temporal, la protagonista evoca su recorrido vital desde su infancia, marcada por un ambiente sórdido en el que apenas podía desarrollar sus inquietudes, hasta escenarios de diferentes países que conformarán su personalidad iconoclasta.

Su carácter apasionado, sus amores, sus contradicciones internas, su lucha por conocer su lugar en el mundo, su necesidad de ordenar la prioridad de sus sentimientos, su empeño en discernir lo que ella significó para otros a los que amó, se irán desvelando hasta llegar a aquella estación en donde la espera alguien que nunca pudo olvidarla.

María Asunción Mateo Puig, natural de Valencia y actualmente residente en El Puerto de Santa María (Cádiz), es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y profesora de Lengua y Literatura en Enseñanza Media.

Durante 17 años presidió la Fundación Rafael Alberti, desde la que impulsó activamente la difusión de la obra y legado del poeta y de su generación. Ha colaborado de manera habitual con entrevistas y artículos en la prensa nacional y ha impartido conferencias sobre la Generación del 27 y otros autores en universidades e instituciones culturales de España, Europa y América.

Su extensa trayectoria como escritora y antóloga abarca tanto literatura para adultos como para público infantil, con destacadas publicaciones dedicadas a figuras como Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya o Rosa Chacel, entre otros.