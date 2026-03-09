Este martes se abre el plazo para solicitar ayudas a fomentar el asociacionismo de mujeres en C-LM

Archivo - La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha convocado ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2026. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde este martes.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este lunes que recoge Europa Press, publica la resolución del Instituto de la Mujer en la que se indica que tendrán la condición de entidad beneficiaria las asociaciones de mujeres o federaciones de asociaciones de mujeres.

El objetivo de estas ayudas es la realización de proyectos de asociaciones y federaciones de asociaciones de mujeres que tengan como objetivo promover la igualdad real entre mujeres y hombres, fomentando la participación social de las mujeres y el trabajo en red.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 380.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026.

Se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 1.800 euros.

Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ASOCIACIONES

De igual modo, el DOCM publica este lunes otra resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la promoción de la igualdad de género en asociaciones, a través de la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, destinados a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando el movimiento asociativo que tenga entre sus fines la promoción de la igualdad de género.

La cantidad máxima estimada destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 30.000 euros. No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 1.800 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde este martes. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.