Más de 20 proyectos de C-LM aspiran a apalancar financiación europea en la mesa de Incentivos Regionales del Ministerio

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha tiene sobre la mesa del programa de Incentivos Regionales del Ministerio de Hacienda más de una veintena de proyectos de inversión empresarial que aspiran a apalancar financiación procedente de fondos europeos para acompañar cerca de 480 millones de euros de inversión y la creación o consolidación de más de 5.500 empleos.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración, por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, del nuevo Hotel OGAR del Grupo ANRO en Tomelloso, a quienes ha agradecido su compromiso por la región y su apuesta por situarse a la vanguardia de la construcción con la puesta en marcha de este nuevo recurso turístico, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, Patricia Franco ha trasladado a Grupo ANRO "el cariño y el acompañamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha", señalando que uno de los proyectos del Grupo forma parte de los que el Ejecutivo autonómico está acompañando en su recorrido para la obtención de Incentivos Regionales, un programa en el que la región aspira a captar fondos europeos para acompañar inversiones empresariales en Castilla-La Mancha "y en el que estamos mostrando una enorme capacidad para captar ayudas para los proyectos empresariales de la región", por lo que, ha señalado, "esperamos tener buenas noticias con muchos de ellos".

PRIMER HOTEL DE 4 ESTRELLAS

En el acto, la consejera ha valorado el trabajo de todas las personas que forman parte de ANRO y la visión y el compromiso con la innovación, tanto de Rafael y Carmen Rodríguez, como de toda su familia y el equipo de ANRO, para ser innovadores desde Tomelloso y con la 'Marca CLM' en todo el mundo.

"Este es el primer hotel de cuatro estrellas de Tomelloso, el primer hotel modular construido en altura en toda España y el primer hotel modular, en altura y transportable de toda Europa", ha señalado Patricia Franco, remarcando la capacidad de una empresa familiar y radicada en la Comunidad Autónoma de exportar innovación a todo el mundo.

"Además, con un carácter industrial, en un sector, el de la construcción, que permite un empleo inclusivo, con personas con discapacidad que ya han pasado a formar parte de vuestra plantilla; y con empleo en igualdad, porque en el proceso de fabricación de este hotel han participado muchas mujeres que tienen en la industrialización una puerta de entrada fundamental en el sector de la construcción", ha valorado la consejera.

El proyecto, como ha dicho Patricia Franco, permite además sumar un nuevo recurso turístico para seguir consolidando las cifras del sector en la región, que ha cerrado el primer cuatrimestre del año con los mejores registros turísticos en Castilla-La Mancha, "a lo que se suma que hoy hemos conocido en los datos de turismo rural que la Comunidad Autónoma ha consolidado en el primer cuatrimestre del año una cuota de mercado en el turismo rural del 9,4%", que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma con mayor cuota de mercado en turismo rural en los cuatro primeros meses del año.