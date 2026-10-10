Más de 400 personas corren a beneficio de Aspaym en Albacete

Carrera Solidaria 'Virgen del Pilar' Memorial 'Alberto Puente'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque periurbano de La Pulgosa ha acogido este sábado la VIII edición de la Carrera Solidaria 'Virgen del Pilar' Memorial 'Alberto Puente', organizada por la Asociación Deportiva de la Guardia Civil de Albacete con motivo de la festividad de su Patrona.

La prueba, que ha cintado con más de 400 personas inscritas, ha contado con un recorrido de siete kilómetros por un trazado rápido y dinámico, adecuado tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en el running. Además, los menores de hasta 12 años han podido participar en las carreras infantiles.

Según informa el Consistorio, el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, que ha visitado la prueba ha felicitado a la organización por el magnífico trabajo realizado para garantizar el éxito de una cita que se consolida en el calendario de carreras populares de la ciudad y demuestra que el deporte es también una "herramienta de solidaridad y compromiso social".

El concejal ha agradecido la participación y generosidad de los corredores, al tiempo que ha felicitado a los ganadores de las diferentes categorías, poniendo en valor que los fondos recaudados se destinarán a la gran labor que realiza Aspaym Albacete a favor de la defensa de los derechos, la plena inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y discapacidad física.