'Más de un Ciudadano' se une a 'A Guadalajara hay que Quererla' para crear un nuevo partido

Publicado 05/02/2019 13:25:05 CET

GUADALAJARA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Más de un Ciudadano', a la que pertenece la concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez, se presentará a las próximas elecciones municipales bajo el proyecto que se gesta a través de la Plataforma 'A Guadalajara hay que Quererla' con idea de conformar un nuevo partido político de cara las próximas elecciones bajo una marca nueva que nace solo con pretensiones municipalistas de presentarse en la capital.

Esto se traduce en que la formación Ahora Guadalajara, bajo el que hoy están Equo, Más de un Ciudadano e IU, desaparecerá como partido para las próximas elecciones municipales tras decidir IU sumarse al proyecto de Unidas Podemos, mientras que Equo y Más de un Ciudadano formarán parte de un nuevo proyecto político municipalista.

"Hemos intentado continuar con un proyecto que se inició hace cuatro años desde la Plaza del Concejo, y seguir todos juntos, pero para unirse tiene que haber reciprocidad y no podemos obligar a nadie y Unidas Podemos no es nuestro proyecto", ha incidido Martínez, de Ahora Guadalajara.

La todavía concejala de Ahora Guadalajara en el Ayuntamiento de la capital ha señalado en una comparecencia pública en la que también han estado presentes Joseba García y Jesús de la Fuente, que le hubiera gustado poder seguir unidos en este proyecto con IU pero que no ha sido posible , y aunque no ha descartado del todo figurar como cabeza de lista del futuro partido, si ha dicho que no entra en sus objetivos.

En su comparecencia, Martínez ha defendido la necesidad de tener autonomía e independencia en los territorios y eso es lo que ha dicho que defienden un proyecto que está integrado por personas y no por partidos que se dobleguen a lo que decidan desde Toledo o desde Madrid, dependiendo del caso.

"Estamos convencidos de que hay que tener autonomía e independencia en los territorios si se quieren generar políticas nuevas", ha dicho Martínez, convencida de que la ciudad necesita un cambio de aires que cubra los "vacíos" que hay, que avance en políticas sociales, medioambientales y en el patrimonio.

"Desde la Plataforma Más de un Ciudadano seguimos empeñados en el municipalismo", ha incidido tras insistir en que "lo interesante, de cara a las próximas elecciones, hubiera sido fortalecer" el proyecto de Ahora Guadalajara pero "cuando no se puede, no se puede y lo hemos intentado".

Sobre su presencia como cabeza de lista ha insistido en que ya ha estado cuatro años en el Ayuntamiento y que no tiene ninguna necesidad de ello pero "si mi trabajo es de utilidad, lo pongo a disposición" porque "nuestro empeños es trabajar en equipo y lo político tiene que ser grupal".

BUSCA UNA NUEVA MARCA

Ahora el paso es buscar una marca, algo que conformarán mediante un proceso abierto y participativo, descartándose la marca Ahora Guadalajara, entre otras cosas porque, tal y como ha señalado Martínez, bajo ella también estaba una formación que ya se unirá a Unidas Podemos como es IU "y nos parece más honesto no usarla".

En cuanto al calendario, ha asegurado que llevan trabajando tiempo en ello y que seguirán avanzando para formalizar el nombre que aparecerá en la papeleta que los ciudadanos encuentren el día que vayan a votar.

Por último, Martínez ha afirmado que aunque ahora no haya coincidencia en algunos puntos entre todas la formaciones que conforman Ahora Guadalajara, ha dejado la puerta abierta a futuros acuerdos tras los comicios.

"Los bailes que no se echen ahora, se tendrán que echar en otra pieza. No han sido nuestros adversarios, sino que no hemos sido capaces de continuar un proyecto común", y eso significa que no se niegan a, en un futuro que podría ser después de las elecciones, tratar de "entenderse", e incluso con el PP, ha dicho García, con el matiz de que para ello tendría que estar fuera ya el actual alcalde y candidato a la reelección, Antonio Román.