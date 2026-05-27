Medio ambiente, información municipal y urbanismo, materias que más se demandan ante el Consejo de Transparencia de C-LM

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, en la Comisión de Asuntos Generales. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Del total de las 770 reclamaciones que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha tramitó en 2025, el medio ambiente --con 410--, la información municipal --161--, el urbanismo --77--, la contratación --21-- o el empleo público --23-- son las materias más demandadas.

Así lo ha desvelado el presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, que ha comparecido este miércoles en la Comisión de Asuntos Generales, donde ha indicado que esta codificación les va a permitir identificar picos temáticos, como "las oleadas de solicitudes ambientales", y activar protocolos de respuesta adaptados.

A modo introductorio, Muñoz ha indicado que la memoria que presenta en sede parlamentaria confirma que desde el año 2023 el Consejo Regional de Transparencia "ha transitado precisamente desde la instalación a la consolidación operativa".

Pilar importante para esa consolidación ha sido la sede electrónica del consejo, en la que se registraron 770 expedientes y se han dictado 535 resoluciones, con un índice de cierre del 69%.

Cuando este órgano echó a andar, el 1 de noviembre del 2023, al 31 de diciembre del 2024, se recibieron 313 expedientes, con un índice de resolución del 78%, lo que supone que en ese mismo periodo se gestionaron 467 expedientes menos de los que se han gestionado durante el año 2025. El tiempo medio de resolución ha pasado de 55 días en los años 2023 y 2024, a 75 días en el año 2025, "claramente debido al aumento del volumen de trabajo y de la complejidad de los asuntos".

"Es decir, estamos creciendo no solo cuantitativamente, sino que también estamos creciendo desde el punto de vista cualitativo", ha dicho el responsable de este Consejo que, en cuanto al sentido de las resoluciones, ha dicho que año 2025 fueron 46 las inadmitidas, 144 las estimadas, y 123 archivadas.

"Estas cifras, sin duda alguna, reflejan tanto la eficacia del órgano, como las áreas procedimentales en donde requieren una mayor atención". Por territorios, Toledo registró 112 expedientes, Guadalajara 77, Albacete 44, Ciudad Real 41 y Cuenca, 38.

Tras avanzar que trabajan en un mapa coroplético, que determinará municipio a municipio el número de reclamaciones y qué tipo de reclamación se ha presentado en cada uno de ellos, Fernando Muñoz ha indicado que el 92% de los reclamantes son personas jurídicas, poniendo también el foco en la participación por primera vez del tercer sector, especialmente organizaciones animalistas y medioambientales.

COOPERACIÓN DE ÓRGANOS GARANTES

Otro de los puntos en los que el presidente del Consejo ha reparado durante su intervención ha sido la cooperación con los órganos garantes, recordando que Castilla-La Mancha promovió en mayo del 2025 la iniciativa que dio lugar a la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), que presidió la región hasta el 31 de diciembre del 2025.

En su comparecencia también ha puesto el foco en la formación. Durante el año 2025 se celebraron cinco jornadas provinciales que reunieron a 345 a cargos electos, secretarios interventores, técnicos municipales, talleres participativos y casos prácticos, con el objetivo de dotar a las administraciones locales de criterios operativos sobre portales de transparencia, gestión documental y tramitación del derecho de acceso.

"Para el 2026 estamos planificando un nuevo ciclo formativo vinculado precisamente al décimo aniversario de la Ley de Transparencia, que, como conocerán, cumple lo cuatro años, el 15 de diciembre del 2026, y lo estamos haciendo, además, en colaboración con el Observatorio de Integridad del Sector Público.

La Mesa de las Cortes ya ha autorizado la firma del convenio de cooperación con este observatorio, lo que permitirá dotar de mayor alcance técnico y continuidad a las actividades dirigidas a las Administraciones locales, ha concluido Muñoz.

MÁS TRANSPARENCIA

El representante del PP Santiago Serrano ha arrancado lamentando que el de Castilla-La Mancha sea "el parlamento más opaco del país", ya que el presidente regional, Emiliano García-Page, "es incapaz de someterse al control, a la interpelación o a las preguntas de los diputados de esta casa, que es la representación de todos los castellanomanchegos que ejercieron su voto en las pasadas elecciones".

De igual modo, ha acusado al Parlamento de usar la discrecionalidad institucional para "coartar la transparencia de la actuación de la Junta de Comunidades".

Serrano también ha hablado de la "zona gris" del portal de transparencia, pues "la usabilidad a la información del mismo, no es toda la que debería ser", ya que muchas veces la transparencia es "más una obligación que una vocación de la Administración Pública para que sea totalmente accesible".

VOX EXIGE ANULAR ESTE ÓRGANO "INÚTIL"

El diputado del Grupo Parlamentario Vox Francisco Cobo, que ha reivindicado una administración que tiene y debe rendir cuentas "sin tapaderas, sin opacidades, con libertad y con transparencia", ha banalizado la comparecencia considerando que es "una tapadera más de Page que, mientras hace este teatrillo, sigue teniendo el gobierno más opaco de España".

"Por eso exigimos la supresión del Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha. No es más que un órgano redundante, una duplicidad administrativa y un gasto institucional totalmente superfluo, en un momento en el que las familias de nuestra región sufren para llegar a final de mes", ha cuestionado.

A juicio de Cobo, la existencia de este Consejo "roza el esperpento" pues el Gobierno de Page "ha convertido las Cortes en un muro de silencio" frente a Vox, que ha preguntado "más de doscientas veces conocer el coste real de la inmigración".

"Queremos saber cuánto nos cuesta a todos los castellanomanchegos la gestión de este fenómeno, con luz y taquígrafos. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta del Gobierno socialista? Cero. Ninguna", ha denunciado el parlamentario de Vox, que ha insistido en exigir la disolución de este órgano "inútil" y que el Ejecutivo regional "rompa su silencio, asuma sus responsabilidades y responda a las preguntas e iniciativas que mantienen bloqueadas".

Por contra, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha subrayado que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno en este primer año completo de actividad ha multiplicado su actividad.

También ha valorado "la independencia del Consejo y su creciente integración en las redes nacionales especializadas en transparencia y buen gobierno", lo que, ha asegurado que "es una excelente noticia", porque "fortalece la profesionalización y la calidad técnica de la institución".

VOX, UNO DE LOS PRINCIPALES USUARIOS DEL CONSEJO

Por último, el presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ha replicado al parlamentario de Vox que "resulta curioso" que sus grupos municipales "sean unos de los que más usan este órgano".

"Y deben de estar muy satisfechos, porque hasta ahora no nos han recurrido ninguna de las resoluciones que hemos adoptado cuando nos las ha presentado", ha zanjado.