El mejor indie rock sonará en la fábrica de Cerveza La Sagra en una nueva edición del Festival La Sagra Suena

Esperan que unas 2.000 personas acudan a este evento, que combina música, cerveza, comida y "buen rollo"
TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
En la fábrica de Cerveza La Sagra, situada en Numancia de La Sagra (Toledo), sonará el mejor indie rock el próximo 27 de septiembre durante la celebración de una nueva edición --ya la tercera-- de La Sagra Suena, un festival que promete "buen rollo, buena música, buena comida y buena cerveza".
Carlos García, fundador y CEO de Cerveza La Sagra, ha asegurado a Europa Press que este evento "es un plan perfecto" para un sábado de tarde. Una experiencia al aire libre, ya que este festival se celebrará a pie de fábrica, justo enfrente de la autovía A-42.
Un festival que cuenta con un cartel encabezado por Xoel López, un referente del indie en español "con muchos años de experiencia, con canciones súper conocidas y con un público muy fiel y muy afín".
Este festival de música independiente también cuenta con artistas "potentes" y bandas que "lo petan" como Cupido, que dentro del panorama nacional está siendo una banda muy emergente; Mafalda Cardenal, la voz emergente que ha conquistado a la Generación Z y acumula más de 1,4 millones de oyentes mensuales; Club del Río, con su inconfundible sonido folk y luminoso; o Mauri, el grupo toledano que destaca por su pop honesto y sin filtros.
Asimismo, la programación se completa con djs top como Virgina Díaz, una de las voces más queridas de la radio; Biteme o Gordo Dejota.
Las puertas del festival abrirán a las 15.00 horas y el broche final lo pondrá Virginia Díaz DJ, que arrancará su sesión a las 00.30 horas.
Un cartel con el que esperan que no solamente venga público de la comarca de La Sagra, Toledo o Madrid, sino de otras zonas de España, tal y como ha apuntado el fundador y CEO de Cerveza La Sagra. "Creo que hay un cartelazo este año perfecto para disfrutar con buena cerveza, con música y con comida", porque además el festival contará con cinco food trucks de comida "para poder maridar durante ese momento de diversión entre música y cerveza".
"La esencia de este evento es un festival cultural donde acercamos una música y un ambiente relativamente tranquilo, incluso familiar, con unas bandas musicales que te permiten hacerlo y disfrutarlo enfrente de una fábrica de cerveza como es Cerveza La Sagra, pudiendo disfrutar de muchos estilos cerveceros y aparte pudiendo acompañar de comida y disfrutando con amigos, con familiares. La esencia es buen rollo, buena música, buena comida y buena cerveza", ha subrayado.
Dicho esto, el empresario cervecero de La Sagra ha destacado que "poco a poco" se va mejorando el cartel para que este festival se haga "todavía mucho más importante" y que se convierta en "un punto icónico" dentro de lo que es la comarca de La Sagra.
UN FESTIVAL QUE CRECE AÑO A AÑO
Como novedad, este año habrá muchas más horas de música, habrá entretenimiento y actividades y más barras de cerveza y más estilos de cervezas. "Cada año vamos mejorando un poco el festival y vamos acompañándolo también del público al que recibimos, que este año esperamos recibir alrededor de 2.000 personas" frente a las 1.000 que asistieron el año pasado.
Las entradas se pueden comprar online en giglon.com al precio de 24 euros en entrada anticipada; 36 euros en entrada anticipada + bus desde Toledo; y 38 euros en entrada anticipada + bus desde Madrid. La entrada para los menores de 12 años (inclusive) es gratis. Además, el 27 de septiembre se podrán comprar entradas en la propia taquilla del evento, en el caso de que queden, hasta cumplir aforo.
Por último, el fundador y CEO de Cerveza La Sagra ha invitado a la ciudadanía a acudir y disfrutar de una tarde "muy divertida" y con "un ambientazo impresionante". "Habrá actividades, habrá sorpresas, será un plan súper divertido para toda la gente", ha enfatizado.