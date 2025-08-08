Melque se convierte este sábado en un observatorio al aire libre para disfrutar del cielo nocturno de verano

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sitio Histórico de Santa María de Melque va a acoger este sábado, 9 de agosto, una experiencia única para quienes deseen descubrir la magia del cielo nocturno de verano. La entrada a esta actividad será gratuita hasta completar un aforo máximo de 150 personas.

La Diputación de Toledo, en colaboración con la Fundación Astrohita, organiza una actividad gratuita que transformará este emblemático enclave en un auténtico observatorio al aire libre, permitiendo a los asistentes vivir una noche inolvidable de contemplación astronómica en un entorno privilegiado.

A partir de las 21.30 horas, informa la Institución provincial, el público podrá disfrutar de un recorrido guiado por el firmamento que incluirá la observación del ocaso y fenómenos atmosféricos como el Cinturón de Venus, un paseo por las principales constelaciones con punteros láser, la salida de la luna llena sobre el horizonte este y la posibilidad de observar Saturno y sus anillos a través de un telescopio.

La experiencia se completará con un telescopio dedicado a astrofotografía, gracias al cual cada participante podrá llevarse en su propio teléfono móvil una imagen de la Luna.

La actividad contará, además, con la presencia de monitores especializados del Complejo Astronómico La Hita, música ambiental y un punto de información para los asistentes, creando así una atmósfera única que combina ciencia, emoción y patrimonio.

.