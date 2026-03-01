Un miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y el municipio de La Roda dan nombre a nuevos hongos hallados

José Fajardo Rodríguez, profesor de la Universidad Popular de Albacete y miembro del IEA. - DIPUTACIÓN

Un miembro del Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel' (IEA), organismo dependiente de la Diputación de Albacete, y una localidad de la provincia han quedado inmortalizados en el nombre científico de dos nuevas especies de hongos recientemente descritas en una revista científica internacional.

Según destaca la Institución provincial en nota de prensa, se trata de un hecho extraordinario y poco habitual, ya que normalmente las nuevas especies se nombran por características del entorno o del propio organismo, y sólo en contadas ocasiones en honor a personas por su trayectoria y compromiso con la divulgación científica y la naturaleza.

En este caso, una de las especies ha sido dedicada a José Fajardo Rodríguez, profesor de la Universidad Popular de Albacete y miembro del IEA, en reconocimiento a su labor continuada en favor del mundo rural y el conocimiento del medio natural. El hongo lleva por nombre 'Picoa fajardoi' como muestra de agradecimiento a años de trabajo, divulgación y compromiso.

Además, otra de las especies descubiertas toma como referencia 'Picoa rodensis' en alusión a la localidad de La Roda, lugar donde fueron recogidos los ejemplares que permitieron su descripción científica, reforzando así el vínculo entre el patrimonio natural de la provincia y la investigación internacional.

También se describe otra especie, Picoa montechii, dedicada a un micólogo italiano; en este caso la relación con nuestro ámbito provincial es que los ejemplares utilizados para ello fueron recolectados en la localidad albacetense de Vandelaras de Abajo.

Estos hongos pertenecen a un grupo conocido popularmente como monegrillos, que crecen bajo tierra, de forma similar a las trufas, y que mantienen una relación beneficiosa con plantas mediterráneas como las jaras. Gracias a esta colaboración natural, ambos organismos pueden sobrevivir en condiciones climáticas difíciles, propias de ambientes áridos.

El trabajo científico 'The Genus Picoa', obra de Pablo Alvarado, Aurelia Paz, Claude Lavoise y Nicolas Van Vooren y publicado en la revista Journal of Fungi, revisa en profundidad este género de hongos y describe un total de 19 especies, 17 de ellas nuevas para la ciencia.

En el estudio han participado también dos miembros de la Sociedad Micológica de Albacete: el rodense Emilio J. Salvador Fernández y José Luis Escobar Atienza, natural de Vandelaras de Abajo que son también autores de las especies nombradas y propusieron sus nombres científicos, siendo por tanto su colaboración clave para que la provincia de Albacete esté presente en este avance divulgativo.