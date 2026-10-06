Mil personas y decenas de tractores protestan en Toledo trasladando su "hartazgo" por la situación del campo de C-LM

Concentración de Asaja en la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas y varias decenas de tractores convocados por Asaja Castilla-La Mancha han mostrado su "hartazgo" ante la situación que vive el campo de la región con una concentración ante las puertas de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Tal y como han señalado los convocantes, se han congregado más de 90 tractores --en su mayoría de la provincia de Toledo-- y dos mil personas.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado a Europa Press que se han contabilizado 51 tractores y 1.500 personas.

El presidente de Asaja, José María Fresneda, en declaraciones a los medios, ha agradecido el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha por secundar esta protesta, y ha avisado que las movilizaciones "no van a parar", añadiendo que le viene bien que se hayan convocado elecciones generales y que estén próximas las autonómicas, para que sus reivindicaciones puedan tener mayor calado.

"Lo importante es que los agricultores tomen la palabra, tomen las plazas, tomen las calles, tomen las administraciones a partir de hoy", ha alentado Fresneda.

Ha criticado al sector político si piensan que "el sector agrario está encapsulado en una ideología". "Nosotros estamos aquí porque queremos libertad. Ellos lo que están es amparando una ideología, que ya no queremos, ni necesitamos, ni nos hace falta, ni va a garantizar que el día de mañana haya soberanía alimentaria en este país".

Frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha criticado que "haya gente sentada en sus mesas viendo cómo se inyecta odio al modelo productivo de un agricultor". "Están solo pensando en soltar bichos, en soltar animales, en decretar con la Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en decretar cualquier cosa para hacerle daño al modelo productivo".

Con sus protestas también quieren parar "la propuesta que quiere hacer la Consejería de Agricultura detrayendo dinero del pago directo a los agricultores para llevarlo a programas de desarrollo rural". "Que las fiestas se las paguen ellos", ha aseverado.

En materia de agua, ha aludido a que el cuarto ciclo de planificación hidrológica "deja sin efecto cualquier posibilidad de incrementar el regadío e incluso de mantenerlo".

"Estamos abiertos a negociar todo lo que haga falta. Queremos tener un acuerdo en materia de incendios, queremos que la gente coseche, que a la gente no le coman las hectáreas de los conejos, que la gente pueda regar tranquilamente, que podamos mantener nuestros costes de producción y que se respete la ley de la cadena alimentaria", ha incidido Fresneda.

Además, ha sumado el "riesgo" que corre la sociedad "por consumir productos de terceros países" que no se ajustan a los estándares de seguridad alimentaria del bienestar animal y la protección del medio ambiente.