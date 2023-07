Miss Caffeina y Panic Relief volverán a Estival Cuenca el 23 de septiembre tras aplazarse sus conciertos de julio

CUENCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sábado 23 de septiembre tendrá lugar el concierto de Miss Caffeina y Panic Relief que, dentro del apartado Estival Pop de Estival Cuenca, tuvo que ser aplazado por la tormenta que afectó al montaje el pasado 3 de julio en el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca.

En esta ocasión, tanto los grupos protagonistas como la organización de Estival Cuenca han preferido asegurar y para ello, y gracias a la colaboración de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, el Teatro Auditorio de Cuenca será el espacio en el que los madrileños y los conquenses actuarán para cerrar la duodécima edición del festival internacional conquense.

Las entradas para el evento, que comenzará a las 20.00 horas, se pueden adquirir por la plataforma GlobalEntradas. Tienen un precio de 26 euros para personas mayores de 12 años, mientras que para los menores de esta edad, que deben ir acompañados por sus padres o tutores, se sitúa en 13 euros, ha informado el Festival en un comunicado.

Miss Caffeina se lanza a la carretera en 2023 con una gira sin precedentes que arrancó en el WiZink Center de Madrid. Tras la publicación de su esperado álbum 'El Año del Tigre', que consiguió los primeros puestos de las listas de ventas en la semana de su lanzamiento, la banda madrileña y castellanomanchega integrada por el talaverano Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador) y Antonio Poza (bajo eléctrico) debutará en Estival Cuenca para presentar en formato electroacústico los himnos de la banda, además de sus últimos éxitos que suenan en vivo a la altura de sus grandes hits.

La iconografía asiática y sus camaleónicos recursos, los ritmos de sus canciones y una gran pantalla con un espectáculo único de visuales son las claves de este show dinámico, entregado y sólido sobre el escenario.

No faltarán, por supuesto, los grandes himnos de la banda, además de canciones como 'Por si', 'Me voy' o 'Punto Muerto', singles de este nuevo álbum que están teniendo fabulosa acogida.

De su lado, Panic Relief es una joven banda conquense de pop rock progresivo formada en el 2017. Está constituida por Luis Ignacio García Vera (vocalista y guitarrista), Jorge Carretero García (guitarrista), Laura María Palacios Méndez (bajista y contrabajista) y Manuel Urios Pinós (teclista) y Javier Corroto Velázquez (baterista)-.

En 2019 lanzaron su primer trabajo, el EP 'Of all beginnings', con el que se hicieron un hueco en el panorama musical conquense con una propuesta profunda, cautivadora y elegante. Más recientemente, en octubre de 2022, han sacado a la luz su LP 'Seas beneath the sore' con nueve temas nuevos.

El núcleo de patrocinadores de Estival Cuenca 23 se integra por Solán de Cabras, Parador de Cuenca, Consorcio Ciudad de Cuenca, INAEM, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fundación Globalcaja Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, Patronato Universitario Gil de Albornoz, UIMP, Unicaja, Pub Los Clásicos, Atperson, Espacio Torner, CMMPlay, Harinas Félix Saiz, Catedral de Cuenca, Europa Press y la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.