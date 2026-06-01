Molina de Aragón acogerá el 10 de junio la IV edición de 'Guadalajara Es Moda'

Guadalajara es moda. - CEEI

GUADALAJARA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de 'Guadalajara Es Moda' tendrá lugar el miércoles, 10 de junio, en Molina de Aragón. Una iniciativa de Impulsa Guadalajara que vuelve a poner en valor el talento de los diseñadores de moda de la provincia, así como el trabajo de todos los profesionales que hacen posible la celebración de un gran desfile de moda.

'Guadalajara Es Moda' ha sido presentada este lunes por sus promotores, quienes han destacado la consolidación de esta iniciativa como una cita de referencia para la promoción del talento creativo de la provincia y la difusión de espacios patrimoniales únicos de Guadalajara.

En esta cuarta edición, los diseñadores participantes son Juan Carlos Pajares, Raquel López, David Moss, Genoveva Hita, ÉCLAT by Andrea, Laura Lomas, Adrián Nieto, Wearagain Studio, Ciclo de Estilismo de Indumentaria EA Elena de la Cruz Martín y Meriche Alta Costura, quienes mostrarán con modelos profesionales sus diseños más exclusivos.

Además de contar con un equipo de profesionales entre los que destacan las maquilladoras Sonia Prieto, Maria Aliaga y María Pilar Batanero y las peluqueras Laura Arribas, Aroa Martínez y Sonia Batanero. Un evento, que será presentado por la periodista de CMMedia Esther Bogonez y que este año cuenta son dos desfiles más que el año pasado.

El evento contará, además, con la presencia de representantes de medios de comunicación especializados en moda, así como profesionales del sector, con el objetivo de seguir impulsando la visibilidad y proyección de los creadores alcarreños dentro y fuera de la provincia.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, Marisol García, durante su intervención, ha destacado el crecimiento experimentado por Guadalajara Es Moda desde su creación y su capacidad para unir creatividad, emprendimiento, patrimonio y promoción territorial, ha informado Impulsa Guadalajara.

Ha recordado que, tras el éxito de las anteriores ediciones celebradas en escenarios tan emblemáticos de la provincia, como son Pastrana, Brihuega y la propia capital, Guadalajara Es Moda llega a Molina de Aragón, uno de los enclaves históricos más representativos de Guadalajara, reafirmando su vocación de recorrer distintos municipios y espacios singulares para acercar la moda al conjunto del territorio provincial.

El alcalde de Molina de Aragón, Fernando Montes, ha puesto de manifiesto que toda la Comarca es historia, cultura y, ahora también moda y lo importante que es que se siga dando visibilidad a Molina y su comarca recordando que están trabajando por un modelo de turismo sostenible que ya les hace tener cerca de 45.000 visitantes.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha destacado que "Guadalajara es Moda" se ha consolidado como una plataforma de promoción del talento creativo de la provincia y como un proyecto capaz de unir moda, patrimonio y cultura "que convierte lugares singulares de la provincia en escaparates vivos para la creatividad y el diseño" como será en esta edición el Parador de Molina de Aragón.

Igualmente, ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por la formación y profesionalización del sector a través de la Escuela de Arte Elena de la Cruz, donde se imparten los ciclos de Estilismo y, desde este curso, también Modelismo de Indumentaria.

"Guadalajara es una auténtica cantera para el mundo de la moda y tenemos diseñadores y diseñadoras con enorme proyección", ha señalado García, quien también ha reivindicado la moda "como motor cultural, turístico y económico capaz de generar oportunidades y proyectar la imagen de la provincia dentro y fuera de Castilla-La Mancha".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha recordado que esta iniciativa "nació hace cuatro años, tras la pandemia, en un momento en el que era necesario promover políticas ligadas a la cultura, el patrimonio y el turismo, además de apoyar a sectores especialmente afectados, como el de la moda".

En este contexto, ha explicado que el proyecto ha apostado por poner en valor algunos de los escenarios más emblemáticos de la provincia, en un recorrido que comenzó en el Palacio Ducal de Pastrana, continuó en la antigua Fábrica de Paños de Brihuega, pasó por el Palacio del Infantado de Guadalajara y llega ahora al Parador de Molina de Aragón.

Por último, Vega ha agradecido la implicación de estudiantes, profesionales y entidades participantes, y subrayado la importancia de esta iniciativa, que contribuye a promocionar Guadalajara y a fomentar tanto el turismo como el desarrollo económico de la provincia. Todos ellos han estado acompañados por algunos de los diseñadores participantes y profesionales del equipo oficial del evento, así como representantes de las instituciones que integran Impulsa Guadalajara.

Este proyecto está impulsado por CEOE-Cepyme Guadalajara, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CCOO y UGT.