Molina de Aragón acogerá este fin de semana la Asamblea general de la Revuelta de la España Vaciada

GUADALAJARA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Revuelta de la España Vaciada celebrará este fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, su VII Asamblea General en la localidad guadalajareña de Molina de Aragón, hasta donde se desplazarán representantes de muchos colectivos que luchan contra la despoblación.

A esta cita también acudirá el movimiento ciudadano Salvemos el mundo rural agredido, surgido con motivo de la manifestación del pasado 5 de octubre en Madrid, y con cuyas plataformas la Revuelta de la España vaciada ha establecido importantes sinergias, ha informado la asociación en nota de prensa.

Juntos trazarán el nuevo plan de acción para los próximos meses. Así, el sábado 15, tras la recepción de los asistentes por parte de La Otra Guadalajara, organización anfitriona, se iniciará la reunión donde serán expuestos puntos como el informe anual de gestión, y las propuestas de acciones para el 2026, las cuales incluirán las actuaciones conjuntas que se desarrollarían en unión con los colectivos de Salvemos el mundo rural agredido.

De este último movimiento forman parte plataformas y asociaciones de diferentes sectores que luchan contra las macrorrenovables, las macrogranjas, las plantas del biogás o la minería agresiva que destruye el territorio; y también los colectivos que defienden un mejor uso del agua, el ferrocarril que vertebra el territorio, la sanidad pública rural, y la mejora de los servicios de transportes y de las vías de comunicación.

Ya por la tarde, la reunión se retomará para determinar las conclusiones y cerrar los acuerdos. En estos dos días, los asistentes también podrán conocer y disfrutar de toda la riqueza natural y cultural que ofrece la comarca de Molina de Aragón.

La Revuelta de la España Vaciada ha organizado a lo largo de estos siete años, desde la celebración de la gran manifestación en Madrid de 2019, siete eventos donde debatir en torno a los problemas que rodean la despoblación y demás agresiones a los territorios: Nieva de Cameros, en La Rioja (2019); Jaén (2020); Priego, en Cuenca (2021); Jarandilla de la Vera, en Badajoz (2022); Sotillo del Rincón, en Soria (2023); Albarracín, en Teruel (2024); y Molina de Aragón, en Guadalajara (2025). De cada una de ellas, se han extraído conclusiones muy importantes para las acciones futuras, como las movilizaciones del mes de octubre.