Molina avisa de que en Guadalajara se juega un diputado con la derecha

Actualizado 19/05/2019 13:48:17 CET

El candidato de Unidas Podemos achaca a su acción en el Gobierno el aumento del PIB, la bajada del paro y la recuperación de servicios públicos

GUADALAJARA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, ha hecho campaña este sábado por la provincia de Guadalajara junto a la cabeza de lista a las Cortes regionales por esta provincia, Ana Isabel del Val.

La jornada ha comenzado en Guadalajara capital donde han recorrido el centro de la ciudad junto al candidato de la confluencia a la Alcaldía José Morales, para seguir explicando a la ciudadanía que "no es lo mismo quien gobierne en esta región". "No es lo mismo quien gobierne en la provincia de Guadalajara y no es lo mismo quien gobierne en el ayuntamiento de Guadalajara .Nos estamos jugando un diputado con la derecha y una de las cosas que queremos explicarles a los socialistas de corazón y a la gente progresista de esta provincia es que el próximo 26 de mayo tienen que votar a Unidas Podemos".

García Molina ha seguido explicando los ejes de un programa, el de Unidas Podemos, que combina inversión con imaginación haciendo una política "mucho más atractiva y eficaz, como se ha demostrado en los dos años que hemos estado en el gobierno". "Hemos conseguido que el PIB haya aumentado en Castilla-La Mancha, que el desempleo haya descendido, hemos recuperado buena parte de los servicios públicos privatizados o recortados y además las tasas de riesgo de pobreza también han bajado significativamente".

En definitiva, ha concluido el candidato regional a la presidencia, "una política imaginativa que sabe articular empleo, que sabe articular despoblamiento y además tiene un marcado carácter de sostenibilidad y de puesta en valor sobre todo de la mujer", ha informado su candidatura en nota de prensa.

La jornada ha continuado con una visita a la localidad de Brihuega acompañados de Jesús Recuero, actual teniente alcalde y concejal de la localidad; y Asier Salazar, número uno a la Alcaldía; y ha finalizado en la pedanía de Yela, junto a su alcalde ,Fernando Mármol, donde García Molina ha puesto de manifiesto el compromiso de Unidas Podemos con lo que se ha llamado la España vaciada, reiterando el compromiso de Unidas Podemos para hacer de Castilla-La Mancha aquello que siempre ha querido. "Que sea una tierra para nacer, para crecer, para estudiar, para trabajar y para quedarse.