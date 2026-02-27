Momentum Fest Toledo debuta este viernes con 3 conciertos para celebrar 10 años haciendo visibles a jóvenes intérpretes

Cuarteto de Cuerda Valencia - CUARTETO DE CUERDA

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Momentum & Juventudes Musicales de Toledo celebra este 2026 diez años facilitando que los jóvenes intérpretes se enfrenten al público real y lo hace a través del Momentum Fest Toledo, una cita que incluye tres conciertos de música clásica, antigua y pop entre este viernes, día 27 de febrero y el domingo, 1 de marzo, y que nace con vocación de continuidad.

Así lo ha expresado durante una entrevista con Europa Press el presidente de la Asociación, José Antonio Saldaña, que explica que el ciclo de conciertos que componen el Momentum Fest Toledose abrirá este viernes, día 27, a las 19.00 horas, con la interpretación de Promenade Piano Dúo, desde el Museo de los Concilios.

Desde este mismo lugar, José Antonio Saldaña explica que, gracias a la colaboración de la Asociación Museo Santa Cruz Vivo, este primer concierto de piano a cuatro manos ofrecerá una "experiencia inmersiva" de "360 grados", pues el piano se pondrá en el centro del museo y las sillas s situarán alrededor.

El repertorio de esta cita está compuesto por "música muy conocida" y que al público le va a sonar "enseguida", como una de las piezas del ballet de 'El Cascanueces'.

Este sábado será el turno del Cuarteto de Cuerda Valencia, formado por cuatro mujeres que ya conocen Toledo porque han participado en el ciclo de Música y Patrimonio que se hace con el Consorcio de Toledo en la iglesia de San Sebastián.

Será a las 19.00 horas, en el auditorio del Colegio Infantes, donde sonarán éxitos de la música moderna con un repertorio "muy variado", en el que se incluyen canciones de Queen, Coldplay, Mecano o Abba.

Ese mismo día, a las 12.00 horas, en la librería La Madriguera de Papel, el Cuarteto de Cuerda Valencia participará en un encuentro donde hablarán de música y de sus experiencias y donde también tocará algo en directo.

El último de los conciertos será el domingo a las 12.30 horas en el Círculo de Arte a cargo de Cantoria Nova Romana, un coro compuesto por unas 30 personas, que pertenece a la Asociación Fábrica Harmónica, con la que Momentum & Juventudes Musicales de Toledo realiza intercambios.

El repertorio de este concierto recordará la figura de San Francisco de Asís, con motivo del VIII Centenario de su muerte, entroncando así con la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo.

El concierto del viernes será gratuito y los del sábado y del domingo tendrán un coste de 10 euros cada uno, aunque hay un abono a un precio de 15 euros para "cubrir el presupuesto", según explica José Antonio Saldaña, que recuerda que la Asociación no cuenta con financiación ni privada ni pública para poner en marcha este festival.