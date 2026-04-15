Montserrat Muro abandona la Agencia del Agua de C-LM y asume la dirección general del Agua de Desarrollo Sostenible

Archivo - Montserrat Muro durante una rueda de prensa en Talavera de la Reina. - AY TALAVERA DE LA REINA - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) incorpora en su edición de este miércoles sendas resoluciones con el cese de Montserrat Muro como directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y su incorporación como directora general del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta.

El cambio responde a la absorción de las competencias y tareas de la entidad pública por parte de la Consejería, anunciado a finales del pasado año 2025 y materializado a través de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado 26 de marzo en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Muro, que había ocupado el cargo de directora de la Agencia desde marzo de 2025 pasará ahora detentar las mismas funciones en materia hidrológica bajo el amparo de la Consejería encabezada por Mercedes Gómez.