Motor Pacífico, con tres concesionarios en C-LM, amplía su red con la apertura de un nuevo punto de venta en Alcira

Motor Pacífico, una de las entidades de Grupo Ibérica que atesora varias empresas castellanomanchegas, ha sumado a su carta de servicios un nuevo concesionario Skoda en la localidad valenciana de Alcira, que engrosa una lista en la que también figuran puntos de venta en Alcázar de San Juan, Ciudad Real o Toledo.

Un corte de cinta que ha tenido lugar este jueves en el municipio valenciano y que le sirve para elevar a 36 los locales de venta de coches en España como parte de una iniciativa que los directores de ambos grupos han catalogado como una fuerte apuesta por la región levantina.

El director ejecutivo del Grupo Motor Pacífico, Miguel Buendía, ha calificado la estrategia de su empresa como "una inversión clara por el coche eléctrico y la sostenibilidad" en un año marcado por la fidelización de sus clientes y unos 193 millones de euros de facturación.

La campaña de la compañía para consolidarse en la comunidad continuará además con su expansión en Alcoy, según ha adelantado Buendía, quien ha destacado que es ahora uno de sus objetivos prioritarios.

"Queremos pertenecer a la sociedad y ser parte de ella", ha remarcado el director ejecutivo, quien ha recordado que además del crecimiento de sus concesionarios, repartidos en 8 provincias españolas, el Grupo Motor Pacífico ha alcanzado los 64.000 pasos de taller, 165.000 horas facturadas y 459 empleados a tan sólo unos días de cumplir su 25º aniversario como empresa.

El director ejecutivo ha valorado "como un gran éxito" su rápido progreso en la zona levantina que ha ido parejo a una relación con instituciones y actores sociales a través de sorteos, concursos y participación solidaria en eventos y campañas.

De su lado, el presidente de Grupo Motor Pacífico, Fernando Núñez, ha destacado su estrecha colaboración con Skoda, una compañía por la que decidieron "apostarlo todo durante la crisis de 2008" ante el declive del sector. "Era una marca que a nivel nacional no estaba muy identificada pero a nivel europeo e internacional tenía mucho arraigo", ha recordado Núñez, quien ha valorado "que resultó tener una capacidad de crecimiento absoluto".

El director general de Skoda, Fidel Jiménez de Parga, ha señalado, por su parte, que el nuevo concesionario, junto al de Xátiva, responde a "un fuerte dinamismo en la provincia y constituyen un enclave idóneo para una estrategia de capilarización" con la intención de "ofrecer a los clientes valencianos una experiencia de marca moderna, cercana y sostenible".

APUESTA POR EL COCHE ELÉCTRICO

La compañía de origen checo ha destacado durante el evento su fuerte apuesta por el coche eléctrico y ha proyectado crecer en su gama de etiquetas Eco y Cero, confiando en que el nuevo concesionario de Alzira obtenga los mismos "resultados espectaculares" de ventas como los ofrecidos por el de Xátiva en los últimos tres años, logro conseguido a pesar del golpe económico que supuso la DANA de 2024 en la comarca.

En Alzira, la cuota de matriculaciones aumentó del 0,7% en 2022 a casi el 3% en 2025, mientras que en Xátiva el incremento ha ido del 3,7% al 6%, según los datos que ha ofrecido la empresa. Motor Pacífico cerró el ejercicio de 2024 con una cuota de mercado del 3%, frente al 1,3% de 2022, en lo que la compañía ha descrito como "una consolidación como grupo de referencia de la red Skoda en España".

PRESENCIA INSTITUCIONAL

En este acto inaugural, la consejera de Innovación de la Comunidad Valenciana, Marian Cano, ha descrito la apertura del nuevo concesionario como "un proyecto en el corazón de la Ribera Alta que no solo suma una oferta en automoción y tecnología puntera si no también en empleo y desarrollo".

Cano ha agradecido que "en plena transformación del sector del automóvil se apueste en nuestra comunidad por electrificación y sostenibilidad", mostrando que "disponemos de una región pujante y con fortalezas".