Muere un hombre tras sufrir un vuelco con el turismo que conducía en Centenera

GUADALAJARA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años de edad ha perdido la vida este miércoles tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y posterior vuelco en la localidad guadalajareña de Centenera.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 17.11 horas en el kilómetro 11 de la GU-905. El cuerpo ha quedado atrapado dentro del vehículo y ha debido ser excarcelado por los bomberos de Azuqueca de Henares.

Hasta el lugar, además, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, personal de Mantenimiento de Carreteras, un equipo médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.