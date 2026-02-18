La muestra 'Conectados al futuro: la transición energética' se inaugura oficialmente este viernes en Cuenca

Archivo - La exposición itinerante de Redeia 'Conectados al futuro: la transición ecológica' abre sus puertas en Cuenca. - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 - Archivo

CUENCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de Redeia 'Conectados al futuro: la transición energética' abrirá sus puertas en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha de Cuenca (MUCMA) este viernes, abordando la transición energética y el papel de los consumidores en el modelo energético, tras su paso por Ponferrada, Vitoria, Madrid, Valladolid, Granada, Tenerife y Gran Canaria.

Asimismo, tal y como ha informado la organización en nota de prensa, la inauguración contará previsiblemente con la participación del alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, así como la directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Territorio de Redeia, Miryam Aguilar.

También participarán en el encuentro la delegada de Redeia en Castilla-La Mancha, Patricia Crego; la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo; el delegado provincial de Cultura en Cuenca, Gustavo Martínez, además del director gerente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, Gabriel González y el director del MUCMA, Javier Semprún.

La muestra, que ha estado abierta al público general desde el 6 de febrero, busca impulsar el conocimiento de la sociedad sobre la transición energética y el papel activo que juegan en ella los consumidores, verdaderos protagonistas del modelo energético del futuro, a través de una experiencia inmersiva, interactiva y pedagógica, con juegos, experimentos y un escape room.

Además, la organización ha subrayado la importancia de la conectividad en la vida cotidiana y el compromiso de Redeia, en hacer de ella una vía para reducir la brecha digital y apoyar la transformación digital del país.

A su vez, una de las novedades de esta instalación en Cuenca será la exhibición de un panel específico sobre el sistema eléctrico en Castilla-La Mancha, con información sobre la demanda y generación de energía eléctrica, la potencia instalada y un desglose específico por provincias.