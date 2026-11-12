Museo de Guadalajara acoge la exposición 'En defensa de la Antártida' que divulga el papel científico de España

Inauguración de la exposición 'En defensa de la Antártida'. - JCCM

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado, acoge desde hoy y hasta el próximo 13 de diciembre la exposición 'En defensa de la Antártida', organizada conjuntamente por la Subdelegación de Defensa y el Museo de Guadalajara.

La muestra, compuesta por 41 paneles, acerca al público los proyectos científicos y los trabajos técnicos que España desarrolla en este continente desde hace casi cuatro décadas, así como la contribución de las Fuerzas Armadas a estas investigaciones, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La delegada de la Junta, Rosa María García, ha asistido a la inauguración, en la que también han intervenido el subdelegado de Defensa, el coronel Domingo Jarillo y el teniente coronel Daniel Rivas.

El acto ha contado además con la presencia del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Javier Toquero; el concejal Roberto Narro; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes; el director del Archivo General Militar, Juan Manuel Ruipérez, y el director del Museo del Infantado, Fernando Aguado.

Durante su intervención, Rosa María García ha señalado que la Antártida es un territorio "de enorme valor ambiental y científico", cuya conservación tiene una importancia extraordinaria para el equilibrio del planeta.

Asimismo, ha destacado que la exposición permite conocer "una faceta de nuestras Fuerzas Armadas que quizá no es tan conocida: su importante contribución a la investigación científica y su colaboración con los investigadores que trabajan en uno de los lugares más extremos del planeta".

España desarrolla campañas científicas en la Antártida de manera ininterrumpida desde el verano austral de 1987-1988, con el apoyo del Ministerio de Defensa y bajo la coordinación del Comité Polar Español.

Estas campañas constituyen un ejemplo de cooperación entre instituciones públicas y privadas para impulsar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en uno de los entornos más exigentes del planeta.

La delegada ha agradecido a la Subdelegación de Defensa esta iniciativa y al director y al equipo del Museo su colaboración para hacerla posible.

Asimismo, ha animado a los vecinos y vecinas de Guadalajara a visitar la exposición y ha destacado el papel del Museo como un espacio "abierto a la ciudadanía, donde la cultura, la ciencia y el conocimiento nos permiten descubrir otras realidades y ampliar nuestra mirada sobre el mundo".

Por su parte, Javier Toquero ha afirmado que "conocer la historia del Fuerte de San Francisco también significa descubrir su relación con lugares tan lejanos como la Antártida2.

"Esta exposición reúne historia, ciencia y cultura para acercarnos a las personas y al trabajo que hacen posible la investigación en ese continente", ha señalado el teniente de alcalde.

Durante el acto, el subdelegado de Defensa ha hecho entrega a Rosa María García de un ejemplar del libro La Antártida, logística en los confines del conocimiento, de José Ricardo Pardo Gato, editado por el Ministerio de Defensa y una de las obras en las que se basa la exposición.

La publicación aborda la labor científica española en el continente antártico, especialmente la desarrollada en la base Gabriel de Castilla, situada en la isla Decepción, donde el Ejército de Tierra presta apoyo a las campañas de investigación.

La exposición puede visitarse gratuitamente en la Sala Azul del Palacio del Infantado hasta el 13 de diciembre, de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.