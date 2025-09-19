Neutralizada una granada de mortero en el embalse de Contreras en Minglanilla (Cuenca)

CUENCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante los entrenamientos habituales que realizan los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de Castilla-La Mancha con base en la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, se localizó una granada mortero ECIA de 81 mm., con todos sus componentes en el paraje denominado 'El Embarcadero', situado en el embalse de Contreras, provincia de Cuenca.

Tras el hallazgo, se procedió a señalar y acordonar la zona, activando de inmediato al Grupo Mixto de Desactivación Subacuática de la Guardia Civil, con base de Valdemoro (Madrid), para llevar a cabo la neutralización del artefacto.

Este Grupo Mixto de Desactivación Subacuática está compuesto por especialistas en buceo de la Unidad Especial de Actividades Subacuáticas (UAS) y técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos y NRBQ (TEDAX NRBQ), pertenecientes al Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (SEDEX NRBQ).

Una vez en la zona de intervención y tras una reunión de coordinación entre todas las unidades participantes, se verificaron las medidas de seguridad (acordonamiento de la zona y vigilancia de la misma por parte de las patrullas de Seguridad Ciudadana), se estableció el operativo necesario para que los especialistas pudieran actuar de forma segura y con el menor impacto ambiental posible, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.