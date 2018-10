Cecam reivindica ante la ministra de Trabajo que la subida del SMI "no es buena para todos"

Actualizado 25/10/2018 8:55:46 CET

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha reivindicado este miércoles antes la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que la subida del salario mínimo anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez "no es buena para todos".

Así se ha pronunciado Nicolás durante su intervención en la gala de entrega de los XV Premios Empresariales Cecam, a la que han acudido, además de la ministra, el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

Nicolás ha querido hacer esta reflexión "en voz alta", dejando a un lado el discurso oficial que tenía preparado, porque ha afirmado que no hacerlo sería "un ejercicio de cinismo". "Sería dejación de funciones si un presidente de una patronal no dijera en cada momento lo que está sucediendo y lo que está sucediendo nos crea inseguridad", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que la fórmula del café para todos "no está bien" y habrá algunos que puedan hacer esta subida, "y deberían"; y otros que no pueden y "no deberían porque ponen en juego los puestos de trabajo de sus compañeros y la competitividad de sus empresas".

"Hablamos de pymes, micropymes y autónomos que aún no se han recuperado", ha indicado el presidente de los empresarios castellano-manchegos, quien ha vuelto a incidir en que el 70 por ciento de las pymes de la Comunidad Autónoma está en pérdidas y que una subida del salario mínimo pactada con los agentes sociales "no es humo".

Nicolás ha justificado sus palabras para que los políticos, "quienes pueden hacer algo", reflexionen "porque no es lo mismo aplicar la subida del salario mínimo en el Banco Santander que una empresa de tres empleados de Socuéllamos, va por sectores y zonas".

Además, tras señalar que "siempre le pasa" que lo que dice año tras año en los premios "molesta mucho" a quien gobierna y "gusta mucho" a la oposición, ha afirmado que "guste o no guste" Cecam seguirá negociando con el gobierno, "sea quien sea y llegando a acuerdos moleste a quien moleste".

HOMENAJE A LAS FAMILIAS

Por su parte, el presidente de CEPYME ha destacado estos premios como un homenaje a las familias, así como a todos los empresarios de la región y también a los que han fracasado. "Siempre ponemos como referencia a los que han triunfado pero hay que acordarse de aquellos que han fracasado y tienen derecho a una segunda oportunidad", ha añadido.

"Es el día de las personas, donde realmente ponemos en valor el mundo de la empresa y la capacidad de entrega de las familias y los empresarios con cara y ojos, y han sido capaces de superar las barreras de la globalización", ha destacado.

Al mismo tiempo, Garamendi ha afirmado que la mayor infraestructura que hay en España es la paz social, que ha añadido que se hace en las 5.000 mesas de diálogo que hay en España con empresarios y sindicatos, felicitando a estos últimos porque "son la clave" en esa paz social.

APOSTANDO POR EL EMPLEO

La ministra de Trabajo, que ha comenzado su alocución recordando a la exministra Carmen Alborch y a la exconsejera Elena de la Cruz, ha señalado que "es muy bueno" que se reconozca y se prestigie a las empresas destacando que los premiados hayan puesto de manifiesto la importancia de sus trabajadores y sus familias.

Asimismo, ha destacado la apuesta por el futuro y mirar hacia adelante en la normativa para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores para el siglo XXI ante los cambios en la economía en cuanto digitalización, por el cambio climático o el envejecimiento de la población. "Para eso es fundamental que trabajemos de manera coordinada", ha dicho.

Bajo su punto de vista, el Gobierno de España está apostando por el empleo, momento en el cual ha señalado que los datos de la EPA que se conocerán este jueves "vana ser esperanzadores". "Hemos apostado por aprobar un plan director por un trabajo digno y queremos que las mujeres se incorporen de una manera igualitaria al mundo del trabajo", ha añadido.

"GRANDES NOTICIAS"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, que se ha mostrado contento de que la región lleve "casi 10 días" con "grandes noticias" en materia económica, ha destacado que la Comunidad Autónoma encabeza los niveles de confianza empresarial del país y se ha convertido en una de las primeras regiones en captación de inversión extranjera.

Del mismo modo, ha confinado igualmente en que los datos de la EPA de este jueves sean "muy buenos" y se ha aventurado a señalar que en la Comunidad Autónoma van a ser "espectaculares". "Hasta el punto incluso de que podamos decir que vamos a estar en los niveles de desempleo de prácticamente el comienzo de la crisis".

Por último, ha dicho a los empresarios que le gustaría trasladar a su Gobierno sus condiciones de éxito, que ha asegurado que pasan por no tirar la toalla cuando las cosas van mal, tener prudencia cuando van bien y abordar los problemas sin buscar nuevos.

LOS VERDADEROS GENERADORES DE EMPLEO

De su lado, la alcaldesa de Toledo ha trasladado su felicitación a todos los galardonados por su empeños, trabajo y dedicación, así como al presidente de Cecam por la celebración de un acto social como este que rinde homenaje a los "verdaderos generadores de empleo de nuestra tierra".

"Este reconocimiento es un premio al tesón, la voluntad y la capacidad de sobreponerse en los momentos malos que hemos vivido aquí, en este país. Unos tiempos que parece que estamos dejando atrás como señalan los indicadores económicos y sociales", ha manifestado.

Así, ha indicado que la actividad industrial crece en Toledo y que la capital regional ofrece posibilidades para que las empresas se instalen. "No podemos dejar pasar ni una posibilidad de desarrollo", ha indicado la alcaldesa, quien ha apuntado que el Ayuntamiento tiene "las puertas abiertas" y es una liado para el desarrollo de los proyectos empresariales.

LOS PREMIADOS

En cuanto a los premiados, por la provincia de Albacete ha sido Roberto Arcos Galiano de Arcos Hermanos SA, quien ha destacado el carácter familiar de su empresa y las personas que trabajan en la misma al resaltar que el trabajo del equipo es "esencial", por lo que ha dicho que el mérito del éxito de la empresa es de las 460 personas que forman parte de la plantilla, para afirmar a continuación que está orgulloso de ser empresario.

En Ciudad Real, el premiado por Cecam ha sido José Macías de la empresa Miami Gastro, quien ha dado las gracias por este reconocimiento que, según ha dicho, le alienta a seguir adelante con "ilusión, fuerza, optimismo y la sensación de utilidad de toda una vida dedicada a crear empleo y riqueza".

Abraham Sarrión de Construcciones Sarrión es el premiado por la provincia de Cuenca y en sus palabras ha destacado que las infraestructuras necesarias son una inversión y "nunca" deben ser consideradas como un gasto, y ha señalado que este galardón tiene "un gran valor" por ser otorgado por empresarios por lo que ha agradecido a Cecam su esfuerzo en defensa de este sector.

Por la provincia de Guadalajara, el premiado ha sido Jesús Esteban de Hocensa Empresa Constructora, quien ha agradecido este galardón "a todos".

Finalmente, Luis Garvín de Agrícola Garvín es el galardonado por parte de la provincia de Toledo y en su discurso ha apuntado que Garvín es una empresa familiar de tres generaciones que han dado como resultado esta empresa, de la que ha destacado que siempre ha sido pionera en el desarrollo hacia nuevas tecnologías de fabricación comercial en España y África, ofreciendo el galardón a su esposa fallecida y a sus hijos.

Al acto han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno, Manuel González Ramos, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, el presidente del PP C-LM, Francisco Núñez, o el secretario de CCOO C-LM, Paco de la Rosa.