Nueve detenidos por numerosos robos con fuerza en interior de vehículos en la provincia de Toledo

La Guardia Civil detiene a 9 personas por numerosos robos con fuerza en interior de vehículos en la provincia de Toledo - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña, junto con el Equipo ROCA de Mora, en el marco de la operación HERMES 36- GATRIA, han detenido a nueve personas integradas en varios grupos criminales especializados en el robo con fuerza en interior de furgonetas de trabajo y vehículos de características similares.

Los autores actuaban en horario nocturno, seleccionado furgonetas estacionadas en vía pública que, por sus características, pudieran ser utilizadas por sus propietarios para el transporte de herramientas o maquinaria de valor, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez elegido el vehículo, fracturaban una de las ventanillas e inutilizaban los sistemas de seguridad, o bien empleaban algún objeto para forzar las cerraduras. Tras abrir el vehículo, sustraían las herramientas y objetos de mayor valor, que posteriormente vendían a otros receptadores.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un aumento de delitos contra el patrimonio en varias localidades de la provincia de Toledo, entre ellas Esquivias, Seseña, Mora, Consuegra y Villaminaya.

Una vez recabadas las primeras evidencias, los investigadores lograron identificar a varios de los autores, pertenecientes a tres grupos criminales distintos especializados en este tipo de robos.

Cada integrante desempeñaba un rol diferenciado y especializado en la comisión de los delitos, residiendo en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y provincia de Toledo.

El pasado mes de marzo se llevó a cabo la explotación de la primera fase de la operación, denominada MACAYUN, con la detención de un varón en la localidad de Añover de Tajo (Toledo), presunto autor de 16 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en diferentes localidades de la comarca de La Sagra.

Posteriormente, en la segunda fase de la investigación se ha logrado detener a nueve personas más pertenecientes a los diferentes grupos criminales. En total, se les atribuye la comisión de 31 delitos, entre ellos 21 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos.

Además, se les imputan delitos por pertenencia a organización criminal, cuatro delitos de usurpación de estado civil, falsificación de documentos privados y varios delitos de conducir sin carnet por pérdida de puntos.

Con esta investigación, la Guardia Civil ha conseguido detener a 10 personas en total, desarticular 3 grupos criminales y esclarecer 47 delitos, de los cuales 37 corresponden a robos con fuerza en interior de vehículos.