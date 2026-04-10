El nuevo filtrado del aliviadero del barranco del Alamín evitará que toallitas y otros sólidos acaben en el Henares

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha explicado en una comparecencia junto al concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha una inversión de 50.000 euros para la instalación de un sistema de filtrado de residuos en el aliviadero del barranco del Alamín, una infraestructura destinada a evitar que toallitas y otros sólidos acaben en el río Henares durante episodios de lluvias intensas.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha explicado en una comparecencia junto al concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, que la actuación se ha ejecutado en el punto donde el colector del barranco desemboca en el río, un enclave "crítico" en situaciones de tormenta.

"Es una medida aparentemente sencilla, pero con una trascendencia medioambiental importantísima", ha señalado López Pomeda, quien ha detallado que el sistema --compuesto por un peine retenedor y mallas-- actúa cuando el colector se desborda, reteniendo los residuos antes de que sean arrastrados al cauce fluvial.

El edil ha subrayado que esta actuación se enmarca en un plan más amplio de mejora de infraestructuras hidráulicas, que incluye intervenciones como la depuradora de Iriépal o la renovación de colectores en distintos puntos de la ciudad. "Damos un paso más en sostenibilidad y en la protección de nuestro entorno natural", ha afirmado.

Por su parte, Alguacil ha destacado que la instalación "pone fin a un problema medioambiental histórico" en el río Henares, donde durante más de 30 años se han acumulado residuos, especialmente toallitas no biodegradables. "Más del 95% de los residuos detectados son toallitas, que quedan atrapadas en la vegetación o enterradas en el lecho del río", ha indicado.

El sistema contará con un mantenimiento periódico para garantizar su eficacia, mediante la limpieza mensual de las mallas, en una actuación coordinada con la empresa concesionaria del servicio de agua.

Además, el Ayuntamiento impulsará una campaña de concienciación ciudadana para evitar el vertido de estos residuos por el inodoro. "El éxito de esta infraestructura también depende del comportamiento individual en los hogares", han coincidido los responsables municipales.

LIMPIEZA EN BREVE DEL RÍO

Además, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha avanzado que el Ayuntamiento iniciará en breve una segunda limpieza intensiva del río Henares, que abarcará el tramo comprendido entre el puente de Julián Besteiro y la zona de Manantiales.

Esta actuación dará continuidad a la realizada el pasado año, en la que se retiraron más de 250 toneladas de residuos entre el Puente Árabe y Julián Besteiro. "Queremos completar la integración del río en la ciudad y devolverle el protagonismo que merece", ha señalado.

Alguacil ha insistido en la necesidad de atajar el origen del problema y ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para modificar hábitos domésticos. "Las toallitas no son biodegradables y no pueden ir al inodoro. Cada vez que se tiran, acaban en el medio natural", ha advertido, recordando que estos residuos persisten durante años en el ecosistema.

Preguntado sobre un vídeo político de Vox en el Ayuntamiento y su opinión en contra de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Alguacil ha evitado polemizar y ha recalcado que "cada uno es responsable de sus declaraciones", defendiendo la posición oficial del Ayuntamiento --donde gobiernan PP y Vox--.

Así, ha explicado que la ZBE aprobada "cumple estrictamente la ley" y solo se activará cuando los niveles de contaminación superen los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. "Hemos planteado un modelo equilibrado, basado en datos, que protege tanto el medio ambiente como los intereses de comerciantes y ciudadanos", ha concluido.