Núñez apoya la denuncia de Asaja ante la Fiscalía por "la inacción del Gobierno de Page" ante la plaga de conejos

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

CUENCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado el respaldo "claro y firme" del PP a la denuncia presentada por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ante la Fiscalía contra el Gobierno de Castilla-La Mancha "por la inacción ante la grave plaga de conejos que está arrasando el campo de la región".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios desde una parcela afectada en El Provencio, donde ha asegurado que "el campo de Castilla-La Mancha atraviesa una situación límite y el Gobierno autonómico no está dando respuesta a uno de los problemas más graves que tenemos hoy, que es la plaga de conejos".

El presidente regional del PP ha indicado que muchas parcelas están perdiendo entre un 30 y un 40 por ciento de la cosecha "incluso aunque todo vaya bien", al tiempo que ha alertado de que en otras explotaciones "no se va a poder cosechar absolutamente nada". "Nada es nada", ha asegurado.

Núñez ha recordado que el campo de Castilla-La Mancha ya soporta numerosas dificultades, como la falta de rentabilidad que complica la incorporación de jóvenes, problemas en el aprovechamiento del agua, exceso de burocracia que mantiene al agricultor "más tiempo en la asesoría que encima del tractor" e incertidumbre por políticas europeas como la PAC o acuerdos internacionales como Mercosur.

El presidente regional del PP ha insistido en que es "muy significativo" que una organización agraria se haya visto obligada a llevar al Gobierno de Castilla-La Mancha ante la Fiscalía. "Por eso apoyamos esa denuncia, porque evidencia la gravedad del problema y la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico", ha señalado.

Igualmente, Núñez ha reiterado las dos medidas que el PP lleva meses reclamando. En primer lugar, la declaración oficial de plaga, que permita activar medidas excepcionales y técnicamente viables para reducir la población de conejos y frenar los daños en los cultivos y, en segundo lugar, la aprobación de ayudas compensatorias para los agricultores afectados mientras se soluciona el problema.

"El Gobierno de Emiliano García-Page sigue negándose a adoptar estas decisiones", ha lamentado Núñez, que ha acusado al PSOE de "mirar hacia otro lado" y de no afrontar los problemas reales del campo.

Por último, ha asegurado que el PP seguirá defendiendo estas iniciativas en sede parlamentaria y en todas las instituciones, al tiempo que ha reiterado el apoyo del partido a ASAJA en su denuncia.

"El campo está pidiendo ayuda. Castilla-La Mancha necesita que se proteja a sus agricultores y ganaderos y la problemática de los conejos debe ser atajada de manera urgente, ya que no se puede perder ni un minuto más", ha concluido.