Núñez avanza que llevará a Cortes C-LM una iniciativa de impulso al trabajo autónomo consensuada con las organizaciones

Núñez en el encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), junto al vicesecretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal. - PP

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que, en el próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, presentará una iniciativa integral de impulso al trabajo autónomo, consensuada con las principales organizaciones del colectivo en Castilla-La Mancha y alineada con las propuestas nacionales que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha señalado durante un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), junto al vicesecretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal, donde ha destacado el compromiso firme del PP con el tejido productivo de la región y la importancia de construir la política económica "de la mano de empresarios, autónomos y de toda la sociedad civil".

"La voz económica del presidente Feijóo está hoy en Toledo para explicar el rumbo que tomará España en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno", ha dicho el líder de los 'populares', según informa el partido.

Núñez ha incidido en que las medidas que propondrá son la Tarifa 0 universal durante los dos primeros años para quienes se incorporen al régimen de autónomos; ayudas directas de hasta 3.000 euros para captar talento autónomo castellano-manchego que actualmente trabaja fuera de la región; incremento a 5.000 euros para quienes implanten su negocio en zonas rurales o sean mujeres autónomas; reducción drástica de la burocracia que afecta al autónomo y exención en el IRPF de las ayudas autonómicas destinadas a trabajadores por cuenta propia.

"Cada propuesta que llevamos al Parlamento es una medida que aplicaremos desde el Consejo de Gobierno en cuanto los castellanomanchegos nos den su confianza, ya que en año y medio gobernaremos esta tierra y cumpliremos nuestra palabra", ha aseverado el presidente del PP castellanomanchego.