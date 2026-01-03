Núñez dice que "tras años de asesinatos, torturas y el éxodo de millones de venezolanos, se abre un tiempo de esperanza"

Archivo - Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha pronunciado sobre los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, asegurando que "tras años de dictadura, represión, asesinatos, torturas, hambre y el éxodo de millones de venezolanos, hoy se abre un tiempo de esperanza".

A través de la red social 'X', el líder de los 'populares' castellanomanchegos indica que "llevan años denunciando el régimen de Maduro" y manifestándose "junto a los venezolanos en el exilio por la libertad, frente al silencio cómplice y los apoyos de algunos dirigentes españoles".

"Venezuela exige una transición democrática y un futuro en libertad, liderado por quienes ganaron las elecciones. La caída del régimen es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", ha añadido.

"Con prudencia y esperanza, todo mi apoyo a la Venezuela libre y a la alternativa que representan Edmundo González y María Corina Machado. Solo la democracia traerá la paz y el futuro que Venezuela merece", concluye su mensaje en 'X'.