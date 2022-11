Núñez, tras sentencia del Supremo, reclama un Pacto Nacional "que evite que la guerra con el agua sea la noticia"

CUENCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha incidido este miércoles en que se cumpla el Plan Regional del Agua, que negoció y firmó su partido en la región, y en reclamar un Pacto Nacional por el agua "que evite que la guerra con el agua sea la noticia".

Núñez se ha pronunciado así desde Villaescusa de Haro (Cuenca) a preguntas de los medios por la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la demanda de la Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante contra la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

"Nosotros mantenemos nuestra postura, la llevo manteniendo desde que soy presidente del PP de Castilla-La Mancha, no la hemos variado y no la vamos a variar", ha precisado Núñez que ha lamentado que lo que surge en torno al agua "no dejan de ser elementos que tratan de generar una actitud bélica con respecto al agua, y yo el agua la considero un elemento de riqueza y oportunidades".

Tras detallar que sin agua no hay agricultura, ganadería, industria agroalimentaria o empleo en los pueblos, ha asegurado que va a seguir "reclamando agua para Castilla-La Mancha" como ya hicieron "de manera seria y rigurosa, negociando y firmando un Pacto Regional del Agua", que ha pedido que se cumpla, y ahora "de la mano del presidente nacional del partido, reclamando un pacto nacional por el agua que evite que la guerra con el agua sea la noticia".

Un Pacto Nacional, ha apuntado, "que permita una buena distribución de agua que priorice la cuenca cedente, donde se racionalice el uso del agua en la cuenca de destino y donde se consensúen las políticas nacionales de agua", y garantice en la región "un agua en cantidad y calidad suficiente para desarrollar nuestra

explotación agrícola, ganadera y el desarrollo de la Comunidad Autónoma".