El obispo de Sigüenza-Guadalajara visita a los sacerdotes de las zonas afectadas por los incendios

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell. - OBISPADO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

GUADALAJARA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, ha mantenido en estos días diversos encuentros con los sacerdotes de las zonas afectadas por los últimos incendios registrados en la provincia de Guadalajara.

Estas reuniones quieren ser "una muestra de cercanía, apoyo y acompañamiento a las comunidades que están viviendo momentos de especial dificultad".

Este jueves, el obispo, algunos miembros del consejo episcopal y el arcipreste de Hita, se han reunido con los sacerdotes de las localidades afectadas por el incendio de la Sierra Norte en Hiendelaencina, ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

Posteriormente se ha celebrado una oración en la iglesia parroquial, en la que se ha pedido por todas las personas que han sufrido las consecuencias de los incendios y por quienes continúan trabajando para atender las necesidades surgidas y solucionar los numerosos problemas ocasionados.

De la misma manera, el próximo lunes 3 de agosto, tendrá lugar un encuentro similar con los sacerdotes de la zona de Molina de Aragón. El Obispado de Sigüenza-Guadalajara ha querido colaborar también poniendo a disposición distintos espacios de acogida, utilizados especialmente por los retenes y equipos desplegados en las tareas de extinción.

En Sigüenza se habilitaron, entre otros lugares, el Colegio Episcopal Sagrada Familia y el Seminario Mayor. Cáritas Diocesana, además, ha puesto al servicio de los que lo pudieran demandar el Centro de Escucha San Camilo.

En estos encuentros, el obispo desea agradecer la cercanía y la entrega de los sacerdotes, así como el esfuerzo de tantas personas, instituciones, profesionales, voluntarios y vecinos que han colaborado en estos momentos difíciles. La diócesis reafirma así su compromiso de acompañar a las poblaciones afectadas, ofreciendo apoyo, oración y servicio, y alentando el cuidado de la naturaleza.