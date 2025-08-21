Las obras para renovar la cubierta de la piscina del JAJE en Talavera comenzarán en septiembre, según el Ayuntamiento

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edil de Deportes en Talavera de la Reina, Antonio Núñez, ha avanzado que la primera semana de septiembre darán comienzo las obras para el cambio de la cubierta de la piscina climatizada del JAJE, con un montante económico que ronda los 500.000 euros.

Núñez ha destacado que esta inversión se lleva a cabo con el objetivo de mejorar las instalaciones y las condiciones de cara tanto al nado recreativo como a los entrenamientos de los diferentes clubes de natación de nuestra ciudad. Además, con esta intervención se da respuesta a una petición de usuarios y deportistas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Debido a estas obras la piscina de verano del JAJE cerrará sus puertas el próximo 31 de agosto, y como medida extraordinaria se mantendrá abierta la piscina de La Alameda del 9 al 30 de septiembre en horario de 12.00 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas los sábados tanto para nado libre como para los entrenamientos de los equipos deportivos de natación.