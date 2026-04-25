Una operación iniciada en Ontígola se salda con dos detenidos por robo de mercancías en Valencia y Valdemoro - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza cometidos en la provincia de Valencia y en la localidad de Valdemoro (Madrid).

Los autores localizaban camiones que transportaban mercancía de su interés y, posteriormente, desenganchaban el semirremolque del tractocamión objetivo, trasladándolo íntegramente empleando otro tractocamión de alquiler hasta la localidad toledana de Ontígola. ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Allí, descargaban la mercancía sustraída en una nave industrial donde permanecía almacenada durante varios días antes de su venta en el mercado negro.

El pasado lunes 20 de abril, en el marco de un dispositivo relacionado con las actuaciones incluidas en el plan CERES 2.0, los agentes localizaron diversa mercancía sustraída en el interior de una nave del polígono industrial Los Albardiales, en la localidad de Ontígola, estableciéndose un dispositivo de vigilancia sobre la zona.

A la llegada de los agentes, las personas que se encontraban en el interior emprendieron la huida, siendo localizados posteriormente en una nave colindante donde habían permanecido escondidos.

Como resultado de la operación denominada 'Primavera', en el lugar se localizó un camión de alquiler y se intervino un toro mecánico empleado para cargar mercancía.

Asimismo, se han recuperado numerosos bienes sustraídos en diferentes puntos del territorio nacional, entre los que destacan tres palés de latas de conservas procedentes de un robo en un establecimiento comercial de Valdemoro o 16 palés de productos dulces sustraídos en el puerto de Valencia.

También diversos electrodomésticos sustraídos en la provincia de Valencia, entre ellos 106 hornos de cocina, 2 frigoríficos, 15 placas de cocción, cuatro microondas y una campana extractora.

El valor de los bienes recuperados asciende a 200.000 euros, los cuales han sido entregados a sus legítimos propietarios una vez comprobada su procedencia. Los dos detenidos contaban con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan CERES 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.

La Operación CERES 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.