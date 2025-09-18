La Orquesta Filarmónica de La Mancha celebrará su mayoría de edad con un concierto en Madrid con Ainhoa Arteta

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de La Mancha (Ofman) ha alcanzado su mayoría de edad y lo celebrará con un concierto muy especial el próximo 21 de febrero en el Teatro Monumental de Madrid, donde actuará junto a la reconocida soprano Ainhoa Arteta.

Así lo ha dado a conocer este jueves el director de la Ofman, Francisco Antonio Moya, durante la presentación de la XVIII temporada de la orquesta, celebrada en el Museo de la Merced de Ciudad Real.

El concierto con Arteta será, en palabras de su director, "el regalo de mayoría de edad" de una formación que se ha consolidado como uno de los referentes culturales y musicales de Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos 18 años.

Moya ha hecho balance de estas casi dos décadas de trayectoria, asegurando que "uno echa la vista atrás y siente satisfacción" por lo logrado desde que nació el proyecto.

La Ofman ha mantenido una programación estable, con conciertos en las cinco provincias de la región, además de colaboraciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Red de Teatros, que le han permitido llegar a zonas rurales y también gracias al impulso de las diputaciones.

También ha tenido presencia en eventos de primer nivel como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o el Festival de la Zarzuela de La Solana.

En los últimos cinco años, la orquesta ha ofrecido entre 40 y 50 conciertos anuales, recorriendo hasta ocho comunidades autónomas e incluso saliendo al extranjero.

"Es un dato clarividente de crecimiento exponencial del grupo", ha subrayado su director, quien ha destacado que la versatilidad es la clave.

"Podemos hacer música con ocho o con 80 músicos, lo que nos permite adaptarnos a todo tipo de escenarios sin renunciar a la calidad".

Moya ha reivindicado además el papel de la Ofman frente a otras formaciones del panorama nacional.

"Estamos a la altura de orquestas como las de Córdoba, Extremadura o Granada, pero con 20 veces menos presupuesto", ha afirmado.

De cara al futuro, la orquesta se marca el objetivo de seguir llevando la música clásica a rincones donde habitualmente no llega, al tiempo que mantiene su carácter multidisciplinar con actividades sociales, educativas y culturales que refuercen su compromiso con la sociedad y la divulgación de la música clásica.

En el acto también han estado presentes el delegado provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, José Caro, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Lozano, quienes han agradecido a la Ofman sus 18 años llevando la música por todos los rincones de la ciudad, la provincia y la región, al tiempo que le han brindado todo el apoyo institucional para continuar con esta labor, al menos, otras dos décadas más.