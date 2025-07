Ortega (CCOO C-LM) emplaza a Cecam a crear una mesa regional para debatir qué elementos componen el absentismo laboral

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha emplazado este miércoles a la patronal castellanomanchega --Cecam-- a crear una mesa regional para debatir y establecer qué elementos componen y definen lo que es el absentismo laboral.

Así lo ha indicado en el transcurso de una rueda de prensa junto a la secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato en la región, Raquel Payo, para presentar una campaña para contrarrestar las informaciones "tendenciosas" por parte de la patronal sobre el incremento del absentismo laboral.

"Lo que hay que aclarar, y en ese sentido hago ese llamamiento a la patronal de Castilla-La Mancha para que lo asentemos y determinemos, son qué elementos componen el absentismo porque", ha defendido Ortega, que ha abogado por hablar también "de horas extras realizadas y no pagadas, o de las enfermedades que no se declaran como enfermedades profesionales que pasan al sistema de salud y que no lo ven las mutuas".

Es lo que le ha llevado a decir que cuando se habla de datos, "esos datos que puede manejar la patronal no son reales". "Pero lo que no vamos a tolerar es que se diga que el absentismo es algo absolutamente generalizado y que aquí la gente tiene una facilidad absoluta para cogerse las bajas", ha agregado.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Sobre la campaña, Ortega ha indicado que CCOO quiere "combatir el mensaje recurrente de que el absentismo es un mal que afecta a las empresas del país y de la región y a su productividad".

"Estos mensajes tendenciosos no tienen otro objetivo que intentar limitar el ejercicio de derechos laborales reconocidos en la ley, con el uso peyorativo de la palabra absentismo, bajo cuyo paraguas se incluyen todas las situaciones que pueden ser desde permisos legalmente existentes o el ejercicio de derechos sindicales".

"Absentismo laboral injustificado no es todo lo que supone no estar en el puesto de trabajo", ha indicado, para agregar que las cifras de absentismo responden a una situación de multicausalidad y "CCOO no va a tolerar que se pretenda generalizar la idea de que las personas trabajadoras se cogen la baja cuando quieren y que los médicos se la dan sin más".

Una baja laboral, ha dicho, no la coge la persona trabajadora, la emite un profesional que tiene un juramento hipocrático. "Si hay un incremento de las bajas laborales es por la pérdida de calidad preventiva en las empresas, por el envejecimiento de las plantillas o por una deficiente red de cuidados", ha señalado Ortega, a la vez que ha incidido en la necesidad de reforzar los servicios públicos, entre ellos el sistema público de salud.

Según ha dicho, el fraude hay que perseguirlo, pero CCOO "no va a tolerar la estrategia de cuestionar las mejoras laborales en materia de permisos, vacaciones y derechos bajo el paraguas del absentismo", ha afirmado el secretario general del sindicato en la región.

En esta línea, la secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO ha incidido en que "las personas trabajadoras no se ausentan caprichosamente del trabajo, sino que ejercen derechos que deben calificarse como tales y no incluirse en la definición peyorativa de absentismo".

"El ejercicio de derechos no es absentismo, es un interés legítimo reconocido y respaldado por leyes y otras normas; la baja médica no es absentismo. Tampoco es absentismo el permiso para estudiar y promocionar en el trabajo, los cuidados de hijos e hijas enfermos, el permiso por fallecimiento de un familiar o las vacaciones", ha detallado.

Por ello, ha indicado que con esta campaña el sindicato quiere aclarar lo que es y lo que no es absentismo, "pues entendemos que se está distorsionando el significado del término absentismo, y por supuesto, el ejercicio de derechos en ningún caso lo es".