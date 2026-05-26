Page advierte de que este es el momento de "mayor riesgo" para el PSOE en democracia y vuelve a pedir elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este martes --tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-- que "este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia".

En Toledo, y preguntado por el sumario del caso Zapatero, García-Page le ha deseado "lo mejor" en lo personal al expresidente socialista y ha confiado en que pueda aclarar esta situación. Pero en realidad --ha abundado-- "lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado", ya que "llevamos ya mucho tiempo donde un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo más volumen".

"Personalmente pienso que este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados. Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar --más que preocupados-- enormemente decepcionados".

Ha recordado que hace más de un año dijo en el Comité Federal del PSOE que "o cuestión de confianza o elecciones" y que "los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista; y que cuando el PSOE hace eso --poner los intereses de España por delante--, también está haciendo lo que más le conviene", ha declarado el presidente castellanomanchego.

Dicho esto, ha manifestado que "esta es una prueba enorme", sobre todo para los que han depositado mucha confianza en determinadas personas, porque "somos especiales víctimas cuando se traiciona esa confianza".

"En esto de la corrupción no valen amigos ni compañeros. Es más, los que tenemos confianza depositada en la gente, debemos ser los más exigentes en exigir y en reclamar justicia, precisamente porque esa confianza puede ser extraordinariamente atacada", ha advertido.

PIDE NO PROLONGAR LA "AGONÍA"

García-Page ha afirmado que en su día dijo que prolongar la "agonía" perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos, pero a "a estas alturas" --ha declarado-- "prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar".

"No siempre los intereses de un partido coinciden con los de sus dirigentes. Por consiguiente, creo que la actitud que hay que tener ante cualquier cuestión, es exigencia absoluta de justicia. Si yo personalmente conozco a alguien que resulte investigado, seré el primero en exigir, precisamente por esa confianza, el máximo rigor en la aplicación de la justicia".

Ha dicho sentirse "entristecido" por los miles y miles de militantes del PSOE, por la mucha gente que vota al PSOE y "por la mucha gente que votándonos o no entiende que el PSOE es necesario y que la socialdemocracia es el espacio en el que nos hemos encontrado mucha gente en España".

Finalmente, ha incidido en que "el momento es de máximo riesgo", por lo que ha vuelto a pedir elecciones en el caso de que no se quiera presentar una cuestión de confianza, algo que ya pensaba hace un año.