Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo en el Comité de las Regiones. - CARLOS MONTEAGUDO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XI reunión de la Comisión NAT del Comité de las Regiones, celebrada este miércoles en Bruselas, ha comenzado con un minuto de silencio en señal de respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), un gesto que ha agradecido el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, presente en el encuentro. El minuto de silencio también ha sido en recuerdo de las víctimas del tiroteo ocurrido en Cracovia (Polonia) el 7 de noviembre, en el que fallecieron seis personas.

García-Page se ha mostrado convencido de que "esta muestra de empatía ayuda a las víctimas, también a los que están en fase de superación" tras una "dramática experiencia para todo el país y entiendo que para toda Europa".

Asimismo, ha puesto énfasis en la importancia del servicio de transporte en helicóptero sanitario, del que este miércoles se cumplen 20 años. "Puedo decir, aunque es un consuelo ligero, que la rápida reacción de los servicios sanitarios y el poder hacer más de 20 transfusiones en vuelo en el helicóptero fue decisivo para la vida de muchas personas", ha enfatizado.

"Gracias de corazón por esta muestra de cariño. Muchísimas gracias", ha apostillado.