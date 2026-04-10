Page anima a la participación pública en la Ley de Universidades de C-LM que saldrá a consulta la próxima semana

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. - JCCM

GUADALAJARA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la próxima semana saldrá a consulta pública el proyecto de Ley de Universidades regional, y ha animado a "que todo el mundo participe en lo más posible en la elaboración".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de entrega de Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este viernes en la localidad alcarreña de Marchamalo.

García-Page ha subrayado que la salida a consulta pública supone uno "de los hitos más importantes de la Ley de Universidad", que, ha reiterado "tiene que ver en esta legislatura la luz".

El mandatario regional ha insistido en la importancia de "la aportación de opiniones, de cambios posibles".

Además, ha recordado que la normativa busca "regular la universidad pública, también la privada que quiera venir, pero que quiera venir en las condiciones en las que en esta región estamos dispuestos a considerar de excelencia la enseñanza universitaria".